بمقادير غير مكلفة طريقة عمل الحلاوة الطحينية في البيت بخطوات المصانع وتحدي

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الحلاوة الطحينية، تعد الحلاوة الطحينية هي من اهم أنواع الأطعمة على الإطلاق حيث تتخذ العديد من الأشكال والمذاقات المختلفة التي تنال إعجاب الكثير منا سواء الكبار أو الصغار، كما أيضا هي من الأطعمة المفيدة جدا والتي تفضلها كل أم لتقديمها للأطفال حيث تحتوي على مكونات طبيعيه يستفيد منها الجسم وقد تكون سبب في علاج بعض الأمراض التي نتعرض لها مثل التهاب الحلق واللوزتين كما تعمل علي ترطيب الوجه ولها العديد من الفوائد المتنوعة. طريقة عمل حلاوة الطحينية المقادير كوب واحد من سكر البودر.

كوب واحد من الحليب البودر.

استخدام كوب واحد من الطحينية السائلة.

نصف كوب من المكسرات المتنوعة أو علي حسب الرغبة.

إحضار علبة بلاستيكية فارغة.

قطعة صغيرة من النايلون الشفاف تكون على مقاس العلبة البلاستيكية. طريقة التحضير نأتي بإناء كبير ونضع به كوب واحد من السكر البودرة ثم نضيف عليه كوب واحد من الحليب البودرة ونقلبهم يمكننا استخدام المضرب اليدوي لخلط جميع المكونات مع بعض.

نضع على المكونات كوب من الطحينية السائلة تندمج جميع المكونات مع بعض حتى نحصل على خليط ذات قوام متجانس ومتماسك.

نضيف على مكونات عجينة الحلاوة الطحينية كوب واحد من المكسرات المتنوعة او علي حسب الرغبة و نعيد عجن جميع المكونات مع بعض مرة اخزي باستخدام اليدين حتي تصبح عجينة لينة.

نحضر علبة بلاستيكية عميقة وتكون علي شكل مربع أو مستطيل ونستخدم النايلون الشفاف فنضع جزء من النايلون أسفل العلبة مع مراعاة أن يكون لها أطراف في الخارج من العلبة البلاستيكية ونبدأ في وضع ملعقتين كبيرتين من المكسرات المتنوعة في الأسفل ثم نضيف عليها عجينة الحلاوة الطحينية.

نقوم بتسوية سطح عجينة الحلاوة الطحينية باستخدام أي شئ مسطح حتى تكون متساوية تماما ثم نقوم بوضع العجينة في الثلاجة على الأقل لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات متواصلة حتى تعمل على تماسك العجينة مع بعضها.

وعند ملاحظة أن عجينة الحلاوة ألطحينه متماسكة نخرجها من الثلاجة ثم نضع في طبق مسطح ونبدأ في تقطيعها إلي مكعبات لتكون جاهزة للتقديم وعودتها مرة أخزي إلى الثلاجة للحفظ.

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