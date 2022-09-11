نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التبيض.. كريم الخميرة والنشا المبهر لتسمين الوجه ونفخ الخدود وإزالة البقع الداكنة من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود والشفايف من أول استعمال ، الخميرة لها فوائد عظيمة للبشرة والجسم كله ولكن للأسف الشديد الكثير منا لا يعرف هذه المعلومة الرائعة التي سوف تحل معظم مشاكل الوجه والجسم أيضا ومعظم أجدادنا القدماء كانوا ينصحون جميع أبنائهم بتناول كوب من الماء الدافئ وعليه ملعقة من الخميرة لما لها فوائد كثيرة للجسم بمجرد تناول هذه الوصفة كل يوم في الصباح، ولكن نحن سوف تستخدم الخميرة في تجميل البشرة ونفخ الخدود والشفايف، مع العلم أننا لا نقدم وصفة إلا إذا وجدنا عليها نسبة إقبال شديدة من قبل الكثير من النساء، لمعرفة مكونات وطريقة استخدام الوصفة يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة الخميرة والنشا في نفخ الخدود والشفايف أيضا

بعض النساء تعاني من أنهم يمتلكون الشفايف الرفيعة التي تكاد لا تظهر نهائي عن التحدث أو عند الضحك أو الابتسامة البسيطة أيضا، ولكن لا تقلقوا نحن قد تعرفنا على المشكلة وسوف نقدم لكم الحل الأمثل والفعال لعلاج مشكلة الشفايف والخدود أيضا، ولكن قبل شرح هذه الوصفة يجب أن تعلم شيئا واحدًا وهو يجب الإبتعاد عن جميع الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة التي تكون سببًا في ظهور مشاكل كبيرة أخرى نحن بغنى عنه، لأنها على المدى البعيد تظهر الحبوب والبقع الجلدية والتصبغات التي تكون كابوس لكل ست بيت أو فتاة مقبلة على الزواج، وتتلخص المكونات في:

ملعقة ونصف من الخميرة.

ملعقة من النشا.

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة من اللبن.

ملعقة من ماء الورد.

خطوات تحضير الوصفة واستخدامها في نفخ الخدود باستخدام الخميرة والنشا

يجب اتباع الخطوات الأتية:

يجب وضع جميع المكونات مع بعضها البعض ويجب تقليبها حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.

يجب تنظيف البشرة والشفايف.

يجب أخذ كمية مناسبة من الكريم ويتم فردها على البشرة.

يجب الاحتفاظ بباقي الكريم في علبة محكمة الغلق ونظيفة.

يجب استخدام هذه الوصفة مرتين في اليوم.

يجب الالتزام بوضع الكريم لمدة لا تقل عن ثلاث شهور

كما ذكرنا في المقال طريقة عمل كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود حيث تريد الكثير من الفتيات الحصول على وجه ممتلئ وبشرة بيضاء ويمكن الحصول على ذلك باستخدام بعض المكونات البسيطة الموجودة في كل مطبخ وعمل خلطة مذهلة لنفخ الخدود وهذه الخلطة تساعك علي جعل البشرة بيضاء لذلك يمكن استخدام الخميرة والنشا معا ووضعهم علي الوجه للحصول على وجه جميل وجذاب