نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرملة وتذوب في الفم.. بسبوسة الحلواني بالطعم الأصلي بكل الاسرار والحركات وأحلي من لا بوار في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعونا اليوم نقدم لكم كافة أسرار عمل بسبوسة الحلواني الطرية التي تتسم بقوامها الرطب الذي يأخذنا لمكان آخر، حيث أننا جميعًا اتفقنا على أمر واحد وهو أن البسبوسة التي نحضرها من محلات الحلويات لها طعم مميز عن تلك التي نقوم بها في المنزل، ولكن ليس معنى هذا أننا لا نستطيع أن نطبقها في المنزل لا نعدك سيدتي إذا اتبعتي الخطوات التي سنطلعكم عليها، وقمتي بتطبيق أسرار بسبوسة المحلات سوف تتعلمين صنع البسبوسة التي يقوم بها الحلواني تمامًا.

بسبوسة الحلواني

البسبوسة من الحلويات التي تتميز بالسرعة أثناء التحضير، وهي من أكثر الحلويات الشرقة شعبية ويحبها كل افراد الاسرة فهيا معاً نصنع بسبوسة المحلات الشهية.

مقادير البسبوسه المرمله

نصف كيلو من سميد البسبوسة الخشن.

2 كوب من السكر الأبيض.

كوب من الماء.

وكوب من السمن البلدي.

رشة من الفانيلا.

نصف ليمونة.

ملعقتين من السكر المطحون.

كوب من الزبادي.

مكسرات مشكلة.

نصف كوب من جوز الهند.

مكسرات حسب الرغبة لوز او بندق او فول سوداني.

طريقة عمل بسبوسة المحلات

في البداية عليكم أن تتخيروا النوع الخاص بالسميد، فيجب أن يكون نوع فاخر حتى تكون البسبوسة أجود ما يكون.

كما يفضل أن يكون جوز الهند خشن، ويكون بدرجة حرارة الغرفة.

ثم نحضر حلة، ونضع بها السكر، والمياه، ونتركها على النار.

بعد ذلك عندما يغلي السكر مع الماء علينا أن نضيف ملعقة من السمن مع رشة الفانيلا، ونقوم بعصر نصف الليمونة.

ثم نتركه على نار هادئة، ويجب أن ننتبه إلى أن البسبوسة العسل الخاص بها يجب ألا يكون ثقيل، ويجب أن يكون بارد.

بعد ذلك نقوم بإحضار طبق، ونضع فيه أولاً السميد.

ثم نقوم بوضع الزبادي مع 3 ملاعق من السمن.

بعد ذلك علينا بعد ذلك بأطراف الأصابع، وبرفق أن نبس البسبوسة أي نضغط عليها ونفركها.

ثم بعدها نضع السكر البودرة، ونستمر في تلك العملية.

بعد ذلك وقبل الانتهاء نضيف جوز الهند، ونكمل عملية بس البسبوسة، وعليكم أن تعلموا أن الضغط عليها يجعل نتائجها غير ناجحة بالمرة.

ثم نأتي بصينية مناسبة، ونضع فيها بعض من ورق الزبدة، وننزل برفق بكمية السميد، ونراعي عدم الضغط ويتم هز الصانيه فقط حتى تتساوى في الصانيه ولا تكون مكتومة.

ثم نضع المكسرات على الوجه على حسب الرغبة ويمكن عملها سادة بدون مكسرات ان اردتي.

بعد ذلك نقوم بإشعال الفرن، ونضبطه على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركه ليكون ساخن جداً قبل الطهي.

ثم ندخلها إلى الفرن، وننتظر مدة لا تقل عن ال 30 دقيقة.

بعد ذلك نخرجها، ونضع فوقها كمية الشربات.

ثم يتم تركها حتى يتم التأكد من كونها قد بردت تماماً. ثم قومي بتقطيعها.

بعد ذلك يتم تناولوها بجانب مشروبكم المفضل.

وقد وصلنا هكذا إلى الختام، وهذه كافة أسرار نجاح بسبوسة الحلواني فجربوها، ودعونا نطلع على النتائج المبهرة.