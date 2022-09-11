نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بألذ تتبيلة وخلطة طريقة سرية لعمل كفتة الفراخ المشوية بطعم وريحة أحلي من المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة الفراخ، تعد وجبة الكفتة من الوجبات المحببة للجميع، وتوجد عدة أنواع من الكفتة حيث توجد كفتة اللحم المفروم وكفتة الفراخ، وكفتة الفراخ هي التي سوف نتحدث عنها في هذا المقال، حيث نقوم بتحضير كفتة الفراخ في الفرن ويمكن أيضا تحضيرها مقلية، فإليكم طريقة عمل كفتة الفراخ في المنزل بكل سهولة. طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن المكونات:- نصف كيلو من صدور الدجاج.

بصلة متوسطة مبشورة.

٢ ملعقة بقسماط مطحون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.

ملعقة صغيرة من الكاري.

أوراق بقدونس مفروم. طريقة التحضير:- نقوم بغسل الفراخ جيدا بالماء والملح وتنقع قليلاً، ثم نقوم بتصفيتها وتقطيعها صغير ثم نقوم بفرم الفراخ مع البقسماط في محضر الطعام.

توضع الفراخ في بوله غويطة ونقوم ببشر البصل وتصفيته من الماء الذي يوجد به مع الاحتفاظ به في طبق صغير.

نضع البصل المبشور على الفراخ وتتبل بالملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ والكاري والبقدونس المفروم.

نقلب المكونات جيدا حتى تتجانس تماما وتوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك ولا تتفتت عند التحضير.

نقوم بإحضار صينية مربعة أو مستديرة ونقوم بدهنها بكمية قليلة من الزيت.

نقوم بإخراج الكفتة من الثلاجة ونقوم بتشكيلها على شكل أصابع أو كرات متوسطة وترص في الصينية.

بعد التشكيل توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تنضج تماماً.

نخرجها من الفرن وتوضع في طبق التقديم مع رشه من البقدونس.

تقدم كفتة الفراخ مع البطاطس المحمرة والسلطة والخبز الفينو. طريقة عمل كفتة الفراخ المقلية المكونات:- نصف كيلو من الفراخ المفرومة.

بصلة مبشورة بدون ماء.

ملح

فلفل اسود.

كاري.

دقيق.

بيض.

بقسماط.

زيت للقلي. طريقة التحضير:- نقوم بخلط المكونات بالكامل في وعاء متوسط وتوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

نقوم بإخراجها من الثلاجة وتشكل حسب الشكل المناسب بالنسبة أليكم.

نحضر وعاء به الدقيق ووعاء مخفوق به البيض وعاء آخر به البقسماط.

نقوم بأخذ قطعة من الدجاج وتوضع في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط.

توضع الكفتة في زيت غزير حتى تحمر تماماً.

تخرج من الزيت وتصفى وتقدم في طبق التقديم مع البطاطس الشيبسي والخبز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بألذ تتبيلة وخلطة طريقة سرية لعمل كفتة الفراخ المشوية بطعم وريحة أحلي من المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.