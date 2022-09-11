نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة صافية كالحليب.. طريقة عمل مقشر القهوة لرطيب الوجه ونضارته وتخلصي من الجلد الميت في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن طريقة عمل مقشر القهوة من الأشياء المطلوبة بشكل كبير من الفتيات، وذلك بعد انتشار هذا المقشر في الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدما أشرن الفتيان اللاتي قمن بتجربته عن مدي جودته، وعندما وجدنا هذا الإقدام أدرجناه كموضوع لمقال اليوم، وهذا لكي نفيد، وكذلك تستفيدون من هذا المقشر الطبيعي الذي يخلوا بشكل تام من أي مادة كيميائية قد تجعل بشرتك متضررة منها، ولحسن الحظ لن تضروا إلى شراء أي شيء من الخارج، فالمكونات ستجدونها في مطابخكم بكل سهولة.

طريقة عمل مقشر القهوة

هل تردن التعرف على الطريقة الأمثل لعمل أفضل مقشر للوجه فعال جدًا، والذي يحتوي على كلاً من القهوة التي تحارب أكسدة البشرة، وتجعلها موحدة، ونضرة أما عن بقية المكونات سندرجها لكم في الأسفل، وسنطرح عليكم فوائدها الجمة للبشرة.

مكونات مقشر القهوة للوجه

ملعقة من القهوة الخشنة.

وملعقة مع اللبن البودرة.

ملعقة من زيت جوز الهند.

وملعقة من السكر الأبيض.

ملعقة من مياه الورد.

طريقة تقشير البشرة بالقهوة والسكر

جميع المكونات التي نستخدمها تمتلك ميزة عن الأخرى، فالقهوة كما قلنا تحمي البشرة من عوامل الأكسدة، وتخلصك من الجلد الميت في البشرة أما عن مياه الوود فتنعش مسامات البشرة، وتجعلها رطبة.

أما السكر فله نفس فاعلية التخلص من جلد البشرة الميت، ويظهر طبقة أخرى أنعم، وأجمل، ولبن البودرة يعمل على تفتيح البشرة، وفي النهاية يأتي دور زيت جوز الهند المرطب.

أولا نأتي بإناء ونضع فيه كافة المكونات ما عدا مياه الورد نضع منها ما يجعل المقشر متماسك فقط.

بعد ذلك نغسل الوجه جيداً بالغسول ويفضل فتح المسام بفوطة دافئة نضعها على البشرة لمدة 10 دقائق.

ثم نقوم بفرد الماسك على كامل البشرة، ولا ننسى بالطبع الرقبة

بعد ذلك نتركه دقيقة حتى يتماسك على بشرتنا بعض الشيء.

ثم نقوم بفرك المقشر بحركات دائرية بسيطة. ونستمر في تلك العملية لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نزيل الماسك باستخدام منديل مبلل حتى لا نجرح بشرتنا.

ثم بعدها نغسل الوجه جيداً، وبقطعة ثلج ونغلق المسام بإحكام.

وفي الختام ستجدون أن تلك الطريقة هي أفضل طريقة عمل مقشر القهوة المفيد، ولكن يجب عليكم الاستمرار عليه مرة واحدة في نهاية كل أسبوع.