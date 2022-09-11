نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة القهوة للتقشير والتبييض وإزالة الجلد الميت من الجسم أقوي مقشر رهيب للعروس في المقال التالي

عمر شويل - جدة مقشر القهوة مع زيت الزيتون لتبييض البشرة والجسم، تعد القهوة من المكونات التي تدخل في العديد من الخلطات التجميلية التي تساعد على تفتيح البشرة والجسم، أيضا يساعد زيت الزيتون على ترطيب وتقشير البشرة والجسم، لذلك سوف نقوم بتحضير خلطات من زيت الزيتون والقهوة حتى تساعد على تقشير البشرة والجسم والشفاه وكل ما يتعلق بجمال المرأة. مقشر القهوة وزيت الزيتون لتبييض الجسم المكونات فنجان صغير من القهوة.

فنجان من زيت الزيتون. خطوات التحضير:- نقوم بخلط القهوة مع زيت الزيتون في وعاء صغير حتى تتجانس المكونات وتصبح جاهزة للاستخدام.

نقوم بوضع الخليط على المكان المراد تفتيحه بالجسم وتدليكها لبضع دقائق ثم نقوم بشطف الوجه جيدا بالماء الفاتر.

يساعد هذا الخليط على تجديد خلايا البشرة وتقشير الجلد الميت وتفتيح الجسم. مقشر القهوة وزيت الزيتون والسكر المكونات:- نصف كوب من القهوة.

نصف كوب من السكر.

ملعقتين كبيرتين من زيت بذور العنب.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

كبسولة فيتامين E.

قطرات من زيت الفانيلا. خطوات التحضير:- في وعاء مناسب نقوم بوضع السكر وعليه القهوة و نمزجهم جيداً.

نقوم بوضع زيت الزيتون والجوجوبا وزيت بذور العنب.

نضيف عليهم زيت اللوز مع كبسولة الفيتامين وزيت الفانيلا.

نقوم بتقليب المكونات جيدا ثم توضع هذه الخلطة على الوجه أو الجسم مع التدليك.

تترك الخلطة على المكان المراد تقشيره وتفتيحه لمدة نصف ساعة ثم نقوم بشطفه جيدا بالماء الفاتر.

تستخدم هذه الطريقة مرة أسبوعيا حتى نحصل على بشرة ناعمة ومركبة. مقشر القهوة مع زيت الزيتون وزيت جوز الهند المكونات:- ربع كوب من القهوة.

ربع كوب من بودرة الطين.

ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ملعقتين كبيرتين من زيت بذور العنب. خطوات التحضير:- نقوم بمزج زيت الزيتون مع زيت جوز الهند وزيت بذور العنب مع بودرة الطين والقهوة في وعاء صغير.

نقوم بتدليك البشرة به سواء بشرة الجسم وبشرة الوجه أو الشفاه.

يترك الخليط على البشرة والجسم لمدة ٢٠ دقيقة حتى يجف الخليط على الجسم.

نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ حتى نتخلص من آثار الخليط. يستخدم هذا الخليط مرة أسبوعياً حتى نحصل على النتيجة المطلوبة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة القهوة للتقشير والتبييض وإزالة الجلد الميت من الجسم أقوي مقشر رهيب للعروس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.