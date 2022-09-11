نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل واقي الشمس بمكونات طبيعية في المنزل بأقل تكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل واقي الشمس، يعتبر واقي الشمس أو ما يسمى بالصن بلوك هو من أهم الأشياء التي نعتاد في استخدامها حتى نحافظ على البشرة وخاصة في فصل الشتاء، حيث تتعرض البشرة إلى أشعة الشمس بشكل مباشر مما يؤدي إلي ظهور بعض المشكلات بها، وتلجأ بعض النساء إلى شراء بعض المنتجات والكريمات التي تعمل بشكل سلبي على البشرة لأن معظمها يتكون من مواد كيميائية تضر بالبشرة. خلطة عمل واقي للشمس خلطة الكركم والألوفيرا المقادير نصف كوب من الكركم المطحون.

ملعقة كبيرة من هلام الألوفيرا.

نستخدم قالب ثلج فارغ. طريقة الاستخدام نخلط نصف كوب من الكركم المطحون في وعاء صغير ثم نضع عليها ملعقة كبيرة من هلام الألوفيرا و ندمجهم مع بعض.

نأتي بقالب ثلج فارغ ونضع به وصفة الكركم والالوفيرا ونضعهم في الثلاجة ونتركها لمدة ساعتين علي الأقل حتي يتم تجميد وتتحول إلى مكعبات ثلج صغيرة.

ندلك البشرة باستخدام مكعبات الثلج وتمريرها على جميع البشرة واستخدامها كواقي شمس. وصفة زيت جوز الهند المقادير إحضار نصف كوب من زيت جوز الهند.

ربع كوب من زيت الجوجوبا.

نصف كوب من زبدة الشيا.

ملعقتين صغيرتين من مسحوق أكسيد الزنك.

ملعقتين صغيرتين من شمع العسل.

عدد عشرة قطرات من زيت اللافندر. طريقة الاستخدام نأتي بوعاء عميق ونضع به نصف كوب من زيت جوز الهند ونضع عليه نصف كوب من زيت الجوجوبا وعليهم ملعقتين صغيرتين من زبدة الشيا وملعقتين صغيرتين من شمع العسل ونقوم بعمل حمام ماء ساخن للإذابة جميع المكونات مع بعضها.

ثم نضع الوعاء على نار هادئة حتى يتم تتجانس جميع المكونات مع بعضها ونضيف عليهم ملعقتين صغيرتين من مسحوق أكسيد الزنك ونبدأ بتقليب جميع المكونات مع بعض بطريقة بسيطة.

نرفع خلطة زيت جوز الهند من على النار ونتركها تبرد قليلا ثم نضعها في الثلاجة لمدة ثلث ساعه حتي نحصل علي قوام متماسك.

نخرج وعاء خلطة زيت جوز الهند من الثلاجة ونضيف إليها عدد عشر قطرات من زيت اللافندر وتخفق جميع المكونات مع بعض مرة أخري لمدة خمس دقائق.

نأتي بعبوة بلاستيكية فارغة ونضع بها الخلطة حتي نقوم بحفظها في الثلاجة وتستخدمها على البشرة بشكل يومي كواقي للشمس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل واقي الشمس بمكونات طبيعية في المنزل بأقل تكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.