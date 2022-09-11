لن تحتاجي لوضع المكياج بوصفة سحرية لتوريد الخدود والشفايف طبيعياً لوجه زي القمر

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عمر شويل - جدة طرق طبيعية لتوريد الشفايف والخدود، يعد توريد الخدود والشفاه من الأشياء التي تحتاجها المرأة في الحصول على خدود وشفاه موردة، حيث تقوم بعض الفتيات بالذهاب إلى مراكز التجميل حتى تقوم بعمل توريد الشفاه والخدود بطريقة غير طبيعية، وحيث توجد بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على توريد الشفاه والخدود، وسوف نقوم بالتعرف عليها من خلال هذا المقال. خليط عصير الليمون والحليب السائل المكونات:- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من عصير الخيار.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل. خطوات التحضير:- في وعاء نقوم بوضع عصير الليمون مع الحليب و تمزج.

ثم نضيف عليهم العسل وعصير الخيار وتمزج مرة أخرى حتى تختلط جميع المكونات

يوضع الخليط على الخدود والشفاه لمدة ١٠ دقائق ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ. خليط الخميرة مع العسل المكونات:- ملعقتين كبيرتين من العسل.

ملعقتين كبيرتين من ماء الورد.

ملعقتين كبيرتين من الخميرة. خطوات التحضير:- نقوم بخلط الخميرة في وعاء مع العسل وماء الورد ونقوم بمزجهم جيداً.

ثم نقوم بوضع الخليط على الخدود والشفاه ويترك لمدة ١٠ دقائق.

يشطف الوجه بالماء الدافئ.

تكرر هذه الخلطة يوميا لمدة أسبوع. خليط عصير الشمندر والجزر:- المكونات:- قطعة من الشمندر المسلوق.

ملعقة كبيرة من عصير الجزر

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. خطوات التحضير:- نقوم بهرس الشمندر ونضيف عليه عصير الجزر وزيت جوز الهند و نمزجهم.

بعد خلط المكونات جميعا نقوم بوضع المزيج على الشفاه والخدود.

تترك الوصفة على الشفاه والخدود لمدة ١٥ دقيقة ثم يشطف بالماء البارد.

تكرر هذه الوصفة يوميا حتى الحصول على شفاه وخدود وردية. خليط النعناع مع اللوز المطحون:- المكونات:- كمية قليلة من عصير النعناع.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من اللوز المطحون. خطوات التحضير:- نقوم بإحضار وعاء ونضع به دقيق اللوز وعليه عصير النعناع والعسل ونقوم بتقليبه

تمزج المكونات جيداً وتوضع على الشفاه والخدود للحصول على اللون الوردى.

تدلك الوصفة على الخدود والشفاه بشكل دائري لمدة ٢٠ دقيقة.

نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ.

للحصول على أفضل النتائج نقوم باستخدام هذا المزيج يوميا.

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