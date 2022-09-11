نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الطحينة الخام بكل أسرارها بمكونات وقوام مظبوط وبطعم صحي وأضمن من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل ألطحينه الخام، تعتبر ألطحينه هي من أفضل الإضافات التي تكون بجوار أي نوع طعام فيضيف طعم جميل إلي جميع الأكلات، كما تعد ألطحينه هي من أنواع المقبلات التي تكون مفضله لدي الكثير من أفراد الأسرة، وينتشر تداول ألطحينه في جميع محلات الطعام والمشروبات وأيضا الأسواق التجارية ولكنها تكون باهظة في السعر، وتقوم ربة المنزل بتحضيرها في البيت بشكل بسيط. طريقة عمل ألطحينه الخام المقادير استخدام ربع كيلو من السمسم.

خمس فصوص من الثوم المهروس كبيرة في الحجم.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

مقدار مناسب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

حزمة من البقدونس الأخضر اللازم للتزيين. طريقة التحضير نأتي بمقلاة واسعة ونضعها علي النار ثم نضع بها ربع كيلو من السمسم بعد تنقيتها وغسلها وتجفيفها جيدا ونبدأ في تقليب السمسم على النار والاستمرار في التقليب حتى يأخذ اللون الذهبي ثم نرفعها من على النار.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به السمسم المحمص و نطحنه في الخلاط حتي يصبح طحين ناعم.

نأتي ببوله صغيرة ونضع بها خمس فصوص من الثوم المهروس ثم نضيف عليه ملعقة صغيرة من ملح الطعام ونضع عليهم ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ونقلبهم مع بعض ثم نضيف عليهم ملعقة كبيرة من الخل الأبيض لتصبح تكون خليط طحينه خام.

بعد ذلك نقوم بتحضير سلطة ألطحينه نضع خليط الطحين الخام في طبق صغير ثم نضيف عليه بشكل تدريجي مقدار صغير من الماء الدافئ حتى يأخذ قوام مناسب ونقليه جيدا. طريقة أخرى لعمل ألطحينه الخام المقادير كوب واحد من السمسم المحمص.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

نصف كوب من الزيت النباتي. طريقة التحضير نضع في مقلاة واسعة السمسم ونقليه جيدا ثم نعمل علي طحنه في الخلاط الكهربائي ثم نضيف عليه الدقيق الأبيض و نمزجهم مع بعض ونضع عليهم الزيت النباتي ملح الطعام ونستمر في خلطهم حتى نحصل على قوام متماسك.

نأتي بعلبة أو برطمان ونضع به كمية ألطحينه و نحفظها في الثلاجة للاستخدام.

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