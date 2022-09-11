بياض ملوش مثيل بملعقة نشا واحدة تبييض فوري تحت الإبط وإزالة البقع الداكنة في دقائق

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عمر شويل - جدة توجد عدة مناطق بالجسم تكون شديدة السواد فهذه المناطق تكون مختلفة عن لون باقي مناطق الجسم وأكثر المناطق التي يكون لونها غير مرغوب فيه ويكون واضح وملحوظ هي منطقة تحت الإبط، فكل الفتيات والسيدات بلا إستثناء يعانون من إسمرار الإبط فهذا قد يجعل الفتاة تشعر بالخجل والإحراج لذلك تفضل كلا منهم بالبحث عن الإستخدامات التي تعمل على تفتيح وتبييض الإبط بشكل سريع وطبيعي، ولكن قبل أن نتعرف عن الإستخدامات التي تساعد على تفتيح هذه المنطقة لابد من التعرف على الأمور التي تتسبب في إسمرار منطقة تحت الإبط ومن أهم هذه الأمور هي إستعمال مزيلات العرق الجاهزة بجميع أنواعها المختلفة، وكذلك نتيجة الوزن الزائد فقد يحدث إحتكاك في هذه المنطقة لذلك تكون بهذا اللون ويوجد غير ذلك العديد من الأمور ونظرا لهذا ينصح بعدم إستخدام مزيل العرق الجاهز لأنه يحتوي على مواد تتسبب في ظهور هذا اللون ومن الأفضل أن نقوم بعمل مزيل عرق طبيعي في البيت لا يكون له أي آثار سلبية. مكونات خلطة النشا لتبييض الإبط ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من ماء الورد.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند. طريقة عمل خلطة النشا لتبييض الإبط نقوم بإحضار طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا وملعقة واحدة صغيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون ثم قومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ويتم وضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من ماء الورد وربع ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند ونقوم بخلط كل هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة.

ثم قومي بوضع هذه الخلطة علي منطقة الإبط ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا وبعد ذلك يتم غسلها بالماء البارد.

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