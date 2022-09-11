هاتي كوب سمسم وتعالي أقولك تعملي الطحينة الخام أزاي وبقوام ومقادير مظبوطة ألذ من المعلبة

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عمر شويل - جدة بكوب زيت ذرة وكوب من السمسم سوف تصنعين فى المنزل الطحينة الخام لضمان صحة أفضل لكى ولأفراد الأسرة فالطحينة الخام يصنع منها سلطة الطحينة التى هى طبق أساسى مع الوجبات مثل وجبة الكفتة المشوية والمقلية والسمك والشاورما، وتدخل الطحينة فى عمل سلطة بابا غنوج وسلطة المايونيز، وبما أن الطحينة تباع بسعر مرتفع فيمكنك أن تصنعيها فى البيت بأقل تكلفة وفى أقل وقت ممكن وبطريقة سهلة جدا وبسيطة فهى تحتاج إلى الزيت والسمسم والدقيق والسكر فيجب البعد عن شراء علب الطحينة من المحلات والأسواق لأن مضاف إليها مواد حافظة لكى يتم حفظها لفترة طويلة فهذه المواد مضرة جدا بالصحة فيمكن أن تضعف المناعة وتسبب الكثير من أمراض الجهاز الهضمى، ولكن الطحينة الخام المنزلية تضمنى نظافتها ونظافة جودة مكوناتها وصلاحيتها فيمكن حفظ الطحينة في عبوة مناسبة، والطحينة من الإضافات التى توضع على مائدة الطعام في وجبة الغذاء وفى وجبة العشاء فهى من الأطباق التى تعمل على فتح الشهية. مكونات عمل الطحينة الخام كوب واحد كبير الحجم من زيت الذرة

كوب واحد كبير الحجم من السمسم

نصف كوب صغير الحجم من الدقيق

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر

علبة مناسبة ونظيفة طريقة عمل الطحينة الخام بداية نقوم بوضع السمسم فى صينية ثم يتم تنقيته من الشوائب وإزالة أى أتربة أو حصوات رملية.

ثم نضع السمسم على نار هادئة جدا ثم يتم تقليب السمسم حتى يصبح لونه ذهبي وليس غامق حتى لا تكون الطحينة الخام لونها عانق.

ثم نضع السمسم المحمص جانبا حتى يبرد تماما، وبعد ذلك نقوم بوضع السمسم فى الخلاط الخلاط الكهربائي أو فى الكبة ثم يتم طحن السمسم جيدا حتى يصبح مثل العجين لأنه يحتوي على نسبة من الزيت يحوله إلى عجين.

وبعد ذلك نضيف إليه كل من زيت الذرة أو أى نوع على حسب الرغبة والدقيق الأبيض والسكر مع الإستمرار فى الخلط حتى يصبح للطحينة الخام قوام شبه متماسك.

وبهذه الطريقة تصبك الطحينة الخام جاهزة للإستخدام لجميع الأكلات بأحلى وألذ طعم ثم يتم حفظها فى علبة نظيفة.

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