نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الانبات السريع بالقرنفل والثوم تكثيف وإنبات فراغات الشعر ومقدمة الرأس بسرعة الصاروخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم إلى كل السيدات والرجال كنز عظيم لإنبات فراغات الشعر وهو وصفة الثوم والقرنفل فالثوم من أقوى المواد الطبيعية التي تساعد على إنبات الشعر وتقضى على مشكلة الصلع لأن الثوم يحتوى على الكثير من الفيتامينات التى تساعد على إنبات الشعر بشكل جميل، ويحتوي الثوم على الكيراتين الذي يحتاجه الشعر لتغذيته وتطويله، والقرنفل أيضا من المواد التى تساعد على ملئ فروة الرأس بالشعر، وتتكون الوصفة التى نعرضها إليكى بمكونات تتوافر فى كل منزل بأسعار تناسب جميع الناس وتحتاج هذه الوصفة إلى الثوم والقرنفل وزيت الخروع وزيت إكليل الجبل والحنة فالثوم والقرنفل من العناصر الطبيعية التى تدخل فى صنع بعض العلاجات والأدوية التى تعالج مشكلة الصلع فتعمل على إنبات الشعر بشكل رائعة إضافة إلى أن وصفة الثوم والقرنفل تعمل على تطويل الشعر القصير والحفاظ عليه من مؤثرات البيئة الخارجية وتعمل على ترطيب ولمعان الشعر الجاف. مكونات وصفة الثوم والقرنفل لإنبات فراغات الشعر ثلاثة فصوص من الثوم المفروم

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من القرنفل

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الخروع

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت إكليل الجبل ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الحنة

كمية مناسبة من الماء

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادى طريقة عمل وصفة الثوم والقرنفل لإنبات فراغات الشعر بداية نقوم بغسل الشعر وتنظيفه بالماء الدافئ حتى يتم إزالة أى كريمات أو زيوت به.

ثم نحضر إناء ونضع به الماء والقرنفل ثم يتم نقعه لمدة يوم كامل، وبعد ذلك نصفى القرنفل ثم نأخذ الماء ونضيف إليه الثوم المفروم وزيت الخروع ثم يتم التقليب.

ثم نضيف زيت إكليل الجبل والحنة وزيت الزيتون والزبادى ثم يتم تقليب جميع المكونات ثم نبدأ بتوزيع وصفة الثوم والقرنفل فى فروة وجذور الشعر ثم نتركها خمسة وثلاثون دقيقة.

وبعد مرور الوقت يتم غسل الشعر بالماء الفاتر، ويكرر إستخدام وصفة الثوم والقرنفل مرة فى الأسبوع، وبعد شهر سوف نلاحظ إمتلاء الرأس بالشعر ويصبح بشكل جميل ورائع.

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