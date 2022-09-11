نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوجة القمر.. تقشير البشرة بسرعة بطريقة طبيعية اجعلى بشرتك بلا حبوب او كلف او تجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير البشرة بسرعة، الكثير من السيدات وكذلك الفتيات يضعون لأنفسهم روتين من أجل العناية ببشرتهم على أكمل وجه، هذا الروتين يتضمن أكثر من مرحلة، ويعد تقشير البشرة واحدة من المراحل الهامة التي يقومون بها في روتين العناية ببشرتهم، فعملية التقشير تعد أمر هام لابد من القيام به بشكل دوري، حتى ولو لم نقوم بعمل روتين للعناية بالبشرة، فمن المهم أن نقوم بتقشير البشرة، حيث أن ذلك يساعد على جعل بشرتنا تعود كما لو كانت بشرة طفل.

تقشير البشرة بسرعة

إن عملية تقشير البشرة تساعد في إزالة جميع الجلد الميت الذي يسد المسام، حيث أن الجلد الميت هذا لا يجعل البشرة تحصل على غذائها الكامل، ومع إزالته فإن البشرة تتنفس من جديد.

كما أن تقشير البشرة يساعد في إزالة كافة علامات الشيخوخة والتقدم بالعمر، كما أنه يخلص البشرة من أي بثور، فهو منظف عميق للبشرة من كافة المشاكل التي تظهر بالبشرة.

البعض يقوم بتقشير البشرة بواسطة بعض المستحضرات التجميلية الصناعية، والتي تشكل خطر كبير على البشرة، وذلك لكونها تتكون من مواد كيميائية تعمل على الحاق الضرر الجثيم بالبشرة.

كما ان المستحضرات الآمنة على البشرة، يكون ثمنها باهظ جدًا، ونحتاج لشرائها أكثر من مرة، فنجد أن الحل الأمثل هنا، هو القيام بتقشير البشرة، بواسطة بض الخلطات الطبيعية.

والتي يكون لها دور هام في جعل البشرة تحصل على غذائها، كما أنها تكون رخيصة الثمن، فها بنا نتعرف على خلطة تقشير البشرة ونحن في المنزل بكل سهلة ويسر.

مقشر الشوفان والسكر للوجه

المكونات:

ملعقة كبيرة من مسحوق الشوفان.

ملعقتين كبيرتين من السكر البني.

3 ملاعق طعام من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء فارغ نقوم بوضع كافة المكونات، فيما عدا زيت الزيتون.

بعد ذلك نقوم بخلطها مع بعضها البعض، حتى تمتزج تمامًا.

ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون، أثناء عملية الخلط، وبعد أن يصبح الخليط أشبه بالمعجون يكون جاهز للتطبيق على البشرة.

بعد ذلك نقوم بفرد هذا الخليط على البشرة. وتدليكها بشكل دائري. وذلك لعدة دقائق.

ثم بعدها نقوم بشطف البشرة بالماء الفاتر.

في ختام هذا المقال، نكون قد قدمنا لحضراتكم كافة المعلومات التي تبحثون عنها. والتي سوف تساعدكم في معرفة أفضل طريقة يمكنكم الاعتماد عليها. وذلك من أجل قيامكم بعملية تقشير البشرة بسرعة.