نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقتي الصحية والجهنمية لتخزين الطماطم والفلفل الأخضر في الفريزر لفترة طويلة بدون ما يتغير طعمه في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتأكيد وبلا شك أن إستخدام الخضروات الطازجة أفضل بكثير من إستخدام الخضار المجمد فى الفريز، ولكن أحيانا تضطر العديد من ربات البيوت إلى تخزين بعض الخضروات وذلك بسبب وجود كميات كبيرة من الخضروات فى المنزل فتلجأ إلى حفظها حتى لا تتلف أو إنتهاء موسم هذه الخضروات لنستخدمها فى غير موسمها، وسوف نقدم إليكي تخزين الطماطم والفلفل الأخضر فى الفريزر فالطمام من الخضروات التى لا نستطيع الغنى عنها فى معظم الأكلات فلا يخلو أى منزل من وجود الطماطم لأنه من الخضروات الأساسية فى المنزل فيدخل الطماطم فى عمل المكرونة والسلطة وتتبيلات المشويات وصينية البطاطس والفاصوليا، ويتم تخزين الطماطم لأن يأتى وقت يباع فيه الطماطم بأسعار مرتفعة جدا لذلك يتم تخزين الطماطم فالكثير من السيدات ينجحون بالتأكيد فى تفريز الطماطم، ولكن هل فكرتي يوما ما فى تخزين الفلفل الأخضر البلدى أو الفلفل الألوان فمن السهل جدا تخزين الفلفل الأخضر للحفاظ عليه من التلف، والفلفل يزيد من طعم الأكلات جمالا فيدخل الفلفل الأخضر فى عمل السلطة الخضراء والتتبيلات ويمكن عمل الفلفل الأخضر محشى بالأرز، والبعض يفضل تناول الفلفل الأخضر مقلى لما له طعم رائع، والطماطم والفلفل من الخضروات المفيدة جدا لأنها تحتوى على العديد من الفيتامينات. مكونات تخزين الطماطم والفلفل في الفريزر كمية مناسبة من الطماطم الطازجة

كمية من الفلفل الأخضر الطازجة

كمية من الماء

كمية من الأكياس البلاستيكية طريقة تخزين الطماطم والفلفل الأخضر فى الفريزر فى البداية نقوم بإختيار الطماطم والفلفل الأخضر الطازج بعيدا عن أى بقع صفراء أو بنية فى الثمار.

وبعد ذلك نقوم بغسل الطماطم جيدا فى الماء الجارى ثم نقوم بخلط الطماطم جيدا فى الخلاط ثم نضعها فى إناء على نار متوسطة حتى تنضج جيدا.

وبعد ذلك نتركها حتى تبرد تمام، وبعد ذلك نقوم بوضعها فى أكياس من البلاستيك أو فى علب مناسبة.

نقوم بغسل الفلفل الأخضر في الماء ثم يتم تجفيفه جيدا من الماء كل واحدة على حدا.

وبعد ذلك نضع الفلفل الأخضر في أكياس ثم نضع أكياس الطماطم والفلفل فى الفريز لمدة طويلة لحين إستخدامها.

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