نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرقي بطريقة تانية.. بسبوسة بالآيس كريم اختراع منعش في حر الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة بسبوسة بالآيس كريم، الكثير من الأشخاص يفضل تناول الحلويات بشكل كبير، حيث أن الحلويات من الأطعمة التي تعطي السعادة لنا، وهناك العديد من الحلويات التي يمكننا تناولها والتي تتوفر أمامنا، من بين هذه الحلويات البسبوسة، والتي يقبل على أكلها الكثير من الأشخاص، وحتى الأطفال، ويمكن تناول البسبوسة بأكثر من شكل، حيث يتوفر البسبوسة بالقشطة، وكذلك البسبوسة بالمكسرات، وغيرها من أنواع البسبوسة التي يفضلها الكثير.

بسبوسة بالآيس كريم

تعد البسبوسة بالآيس كريم من أحد أنواع البسبوسة التي يكون عليها إقبال كبير، حيث أن طعمها يعد مميز بشكل كبير، كما أن الأطفال يحبون الآيس كريم بشدة، ولذللك يقبلون على تناول البسبوسة بالآيس كريم.

عند إضافة الآيس كريم للبسبوسة، فإنها تعطي للبسبوسة طعم مميز بشكل كبير، هذا غير أن الآيس كريم يكون بارد، مما يعطينا شعور بالانتعاش عند تناول البسبوسة بالآيس كريم.

وهنا نجد حاجة ملحة من قبل ربات المنازل من أجل معرفة الطريقة التي يمكنهم بها تحضير البسبوسة بالآيس كريم، وهذا ما يمكننا أن نقدمه لكم في السطور القادمة.

ولكن كل ما عليكم هو أن تتبعوا كافة الخطوات التي سوف نخبركم بها، وتحضروا المكونات بنفس الكميات التي نقدمها لكم.

مقادير البسبوسة

عدد كوبان من السميد الناعم.

نصف لتر من اللبن.

كوب واحد من المياه.

ربع كيلو من الزبدة.

رشة من مسحوق الفانيليا.

أيس كريم فانيليا.

فستوق مجروش.

طريقه عمل بسبوسه الايس كريم

في وعاء معدني نضع به كمية الزبدة التي لددينا، ثم نضع هذا الإناء على النار، حتى تذوب الزبدة تمامًا.

بعد ذلك نقوم بوضع كمية السميد التي لدينا، ثم نقوم بوضع السكر، ونقوم بخلط هذه المكونات مع بعضها البعض

ثم نقوم بإضافة المياه ونقوم بتكرار عملية الخلط مرة أخرى.

بعد دقيقتين من الخلط نقوم بوضع الفانيليا.

ثم نقوم بإضافة اللبن أثناء عملية الخلط، ونستمر في الخلط، حتى يتكون معنا عجينة متماسكة بشكل كبير، ثم نقوم بإطفاء النار.

بعد ذلك نحضر وعاء أخر، ونضع به النايلون، ثم نضع به جزء من العجينة.

ثم نقوم بوضع الآيس كريم، وكذلك الفستق، ثم نقوم بوضع باقي كمية العجين.

بعد ذلك نقوم بقلب البسبوسة في الطبق الخاص بالتقديم، وتمتعوا بأفضل طعم ومذاق.

في نهاية هذا المقال، نكون قد قدمنا لكم كافة المعلومات التي تبحثون عنها، كما أننا استطعنا أن نقدم لكم الطريقة الصحيحة التي تساعدكم في عمل بسبوسة بالآيس كريم، والتي تتميز بالمذاق المثالي.