بأبسط المقادير أصنعي بسكويت الزبدة الدايب دوب بطريقة صحية ومضمونة وبطعم يجنن

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عمر شويل - جدة يعتبر البسكويت من الأكلات الشهية والرائعة حيث أنه يعد من أنواع الحلويات الغربية فكل الناس يحبون تناوله وبالتحديد صغار السن فنجد العديد من الأشخاص يفضلون تناول البسكويت في وجبة الإفطار كوجبة أساسية، فقد يوجد نوعان من البسكويت فمنه البسكويت المالح والبسكويت الحلو ولكن الذي يكون عليه إقبال كبير والذي يتناول بكثرة هو البسكويت الحلو فيوجد منه أنواع كثيرة جدا، ومن ضمن هذه الأنواع هي بسكويت الزبدة أو بسكويت البرتقال أو اليانسون أو النشادر وغير ذلك ولكن النوع الألذ والذي يتميز بطعم جميل هو بسكويت الزبدة حيث أنه يتسم برائحة رائعة ويكون هش ومقرمش. مكونات عمل بسكويت الزبدة ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

نصف كوب كبير من السكر البودر.

بيضة واحدة.

كوب واحد كبير من الزبدة الطرية. طريقة عمل بسكويت الزبدة نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية قبل البدء في عمل البسكويت لكي تكون الفرن ساخنة ثم نحضر صينية خبز وندهنها بالزبدة.

وبعد ذلك يتم تجهيز طبق عميق ونضع به كوب واحد كبير من الزبدة الطرية ونحضر مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على أعلى سرعة.

ونستمر في خفق الزبدة لعدة دقائق لكي نحصل على قوام كريمي فاتح اللون ويكون ناعم ثم نضع بيضة واحدة وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر أو الفانيليا السائلة.

ويتم تشغيل المضرب مرة أخرى ومع الإستمرار في الخفق نضيف نصف كوب كبير من السكر البودر ويتم خلطهم مع بعض للحصول على خليط كريمي.

ونحضر طبق آخر ونضع به ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول ويتم إضافة ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم خلطهم مع بعض.

ونضع الخليط الجاف إلى خليط الزبدة ونقوم بعجن جميع المكونات لكي يتم الحصول على عجينة ناعمة وطرية ثم نضعها في الثلاجه لمدة نصف ساعة تقريبا.

وبعد ذلك يتم فرد العجينة ونقوم بتقطيعها على حسب الرغبة ونضعه في الصينية ويتم إدخالها في الفرن ونترك البسكويت ليكون لونه ذهبي.

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