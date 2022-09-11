نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدلعة على أصولها بطريقة محلات حلويات طنطا بكل أسرارها وتكاتها وبمقادير مظبوطة وبطعم لذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة المدلعة نوع من أنواع الحلويات المصرية التى تشتهر بها مصر، وهى عبارة عن طبقة من البسبوسة وطبقة من الكنافة وبينهما طبقة من القشطة وعليها الشربات وطبقة من الكراميل والمكسرات وبسبب كثرة الخليط لذلك يطلق عليها المدلعة فهى من الحلويات التى تتميز بطعم لذيذ وشهى وتتميز أيضا المدلعة بمذاق خطير، ويقبل على تناولها الكثير من الناس الكبار والصغار، وصينية المدلعة الكثير من الناس يفضلون تناولها فى وجبة الفطار بجانب كوب من الشاى أو كوب الحليب الساخن أو كوب الكاكاو، والعديد يفضلون تناول المدلعة فى أى وقت من أوقات اليوم وبين الوجبات، وتناولها خفيف جدا على المعدة. مكونات عمل المدلعة إثنين كوب كبير الحجم من دقيق السميد

كوب واحد صغير الحجم من الزبادى

نصف كوب صغير الحجم من الحليب

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من جوز الهند

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج بودر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من السمنة

نصف كيلو من الكنافة للشربات إثنين كوب كبير الحجم من السكر

إثنين كوب كبير الحجم من الماء

نصف عصير ليمونة

كريمة

شيكولاتة سائلة

كراميل

مكسرات طريقة عمل المدلعة لعمل الشربات نحضر إناء ونضع به الماء والسكر وعصير الليمون ونرفعه على النار حتى الغليان ثم نرفعه ونتركه جانبا حتى يبرد.

وبعد ذلك نحضر البسبوسة عن طريق خلط دقيق السميد والزبادي والحليب وجوز الهند والبيكنج بودر والسمنه ثم يتم خلطها جيدا ثم نحضر صينية بها ورق الزبدة ومدهونة بالسمنة ثم نقوم بإضافة البسبوسة فيها.

ثم ندخلها فى الفرن ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبى، وبعد ذلك نخرجها من الفرن ثم نسكب عليها نصف مقدار الشربات المعد ونتركها جانبا.

ثم نحضر الكنافة بخلط الكنافة مع السمنة جيدا ثم نضعها فى صينية بها ورق الزبدة ثم ندخلها الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي أيضا.

وبعد ذلك نخرجها ونسكب عليها باقي الشربات ثم نأخذ البسبوسة ونضعها فى طبق التقديم ونضع عليها طبقة من الكريمة والمكسرات ثم نضع عليها طبقة الكنافة.

ثم نضيف طبقة من الكريمة وطبقة من الكراميل مع الشيكولاتة السائلة، وتقدم المدلعة بطعم وشكل جميل ورائع، وبألف هنا.

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