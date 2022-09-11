نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصبح لطبخة الحنيز السعودي طرق سهلة في التحضير لتجهيز وجبة مشرفة وسط المائدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحنيذ السعودي يعتبر من اشهر الأطباق التقليدية والرئيسية في المطبخ السعودي، وجميع مطابخ دول الخليج العربي، لأنه يقدم في جميع الولائم بسبب طعمه الشهي ورائحته القوية.

ويحضر بلحم الغنم والجديان، ولكن بعض السعوديين لا يعرفون طريقة تحضيره في البيت، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم خلال هذا المقال طريقة عمل الحنيذ السعودي.

طبخة الحنيز الشهيرة أصبح لها طريقة سهلة

طريقة عمل الحنيذ السعودي

المكونات

ثلاثة كيلو من لحم الغنم. كوب كبير من الزيت النباتي. كأس صغير من شرائح الطماطم. ١/٢ كوب كبير من شرائح البصل. ثلاث كؤوس كبيرة من الأرز البسمتي. ملعقتان متوسطتان من شرائح الثوم. ملعقة صغيرة من الزعفران. ربع كوب كبير من شرائح الفلفل الرومي الأخضر. ملعقة كبيرة من الملح. عشرة جرام من الفلفل الأسود. نصف ملعقة كبيرة من الكمون. ١/٢ ملعقة كبيرة من الكركم. ثلاث حبات من الهيل. خمس حبات من أوراق الليمون. ملعقتان صغيرتان من البهارات المشكلة. ثلاث ورقات من أوراق الغار. عود واحد من القرفة. خمس أوراق ورقات من أوراق الموز. ست حبات من القرنفل.

طريقة تحضير الحنيذ السعودي

اخلطي الفلفل الأسود والملح، والبهارات المشكلة، والكركم، والكمون جيدا، ثم ضيفي إليهم مقدار اللحم بعد غسله جيدا وتقطيعه إلى قطع متوسطة الحجم.

قلبي خليط اللحم، ثم اتركيه جانبا لمدة ثلث ساعة، ثم ضعي في وعاء حراري كبير به زيت الذرة على النار، ثم ضيفي إليه اللحم المتبل.

استمري في تقليب اللحم، حتى يصبح لونه بني، ثم اتركيه جانبا.

قومي بنقع مقدار الأرز بالكامل في ست أكواب كبيرة من الماء المغلي، ثم اتركيه لمدة ثلاثون دقيقة.

اغسلي أوراق الموز وأوراق الليمون جيدا، ثم رصي نصفهم أسفل وعاء الضغط، ثم وزعي فوقهم مقدار نصف مقدار شرائح الطماطم، والبصل، والثوم، والفلفل الرومي الأخضر.

وزعي شرائح اللحم فوق الخضروات، ثم وزعي فوقها باقي مقدار الخضروات، ثم قومي بتغطيتها بباقي ورق الليمون وورق الموز.

اغلقي وعاء الضغط وضعيه على النار، ثم اتركيه لمدة ١٥٠ دقيقة.

ضعي ست أكواب كبيرة من الماء في وعاء حراري، ثم ضيفي إليه مقدار الأرز المنقوع بعد تصفيته، ثم ضعي فوقه ملعقة من زيت الذرة، وربع ملعقة من الملح.

اتركي الأرز على النار، حتى يصل إلى الغليان، ثم وزعي فوقه الزعفران وقلبيه واتركيه حتى ينضج.

قومي بوضع الأرز البسمتي بطبق التقديم، ثم رصي فوقه شرائح اللحم، ثم زينيها بالصنوبر المقلي واللوز، والزبيب، حتى يصبح الحنيذ السعودي جاهز للتقديم.

نصائح لعمل الحنيذ السعودي

استخدمي وعاء الضغط، لأنه يساعد في طهي اللحم بشكلسريع.

ضعي كمية من الماء ضعف مقدار الأرز، حتى ينضج تماما ويصبح لين.

اتركي اللحم في البهارات لمدة لا تقل عن ثلث ساعة، حتى تكتسب نكهة رائعة.

يمكن استخدام لحم الماعز، خاصة الافخاذ لأن مذاقها رائع ولا تأخذ وقت في الطهي.

وفي النهايه نرجو ان نكون قد اضفنا اليكم احد الطرق اللذيذه التي تساعد على تحضير اهم انواع الطبخات السعودية.