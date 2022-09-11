النشا والقهوة مفعول سحري: لتفتيح البشرة والرقبة من أول استعمال فوري2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والقهوة مفعول سحري , لتفتيح البشرة من أول استخدام فوري, يعمل علي تفتيح الرقبة بشكل خرافي, ويساعد في الحصول علي بشرة مثالية بفضل الله في أقل وقت ممكن دون أي مواد ضارة بالبشرة, حيث تعد البشرة مصدر جمال لدي بعض الفتيات والسيدات ويجب الاهتمام بها في جميع المراحل العمرية للحصول علي بشرة خالية من أي عيوب دون استخدام أي مواد ضارة بالبشرة, وسوف نتعرف اليوم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة أعداد النشا والقهوة مفعول سحري لتفتيح البشرة من مكونات رهيبة للغاية في تفتيح وتبييض البشرة بالكل سهولة دون أي أضرار جانبية بفضل الله2022.

مكونات عمل النشا والقهوة مفعول سحري لتفتيح البشرة والرقبة في أقل وقت ممكن للحصول علي نتائج خرافية

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها للحصول علي افضل نتائج في اسرع وقت ممكن وهي كالاتي:-

ملعقتين من النشا.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة من القهوة.

ثلاث ملاعق من الحليب البردة.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم الآن أبسط طريقة لتحضير الكنز المبهر في تفتيح البشرة بكل سهولة في المنزل دون اي مواد ضارة للبشرة وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضيف بداخلة القهوة والنشا والحليب البودرة ونخلط المكونات الجافة جيدا حتي تتجانس. ثم نقوم بوضع ماء الورد بتدريج مع التقليب المستمر حتي نحصل علي خليط كريمي متجانس للغاية. ثم نضيف عصير الليمون اختياري علي حسب الرغبة ونخلطهم أيضا ويصبح جاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم لكم الآن أسهل طريقة لاستخدام الخليط علي البشرة بكل سهولة دون أي مواد ضارة للحصول علي بشرة مثالية وخالية من أي عيوب وهي كالتالي:-