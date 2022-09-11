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عمر شويل - جدة طريقة عمل الويكا بالعدس الصعدية بطعم حصري وتركات مميزة، عندما تجتمع البامية مع العدس الأصفر في وجبة واحدة تعطيك وجبة متكاملة مغذية، الويكا وهي من احدى الأطباق المصرية الشهيرة التي يرجع اصلها الى الصعيد وهي مصنوعة من البامية والمرقة فقط، والتقلية ومختلفة تماماً في تحضيرها عن البامية بالصلصة الحمراء ولكل منهم طعم ومذاق خاص، وتحضر الويكا بطريقتان كما ذكرنا بالأعلي مرقة فقط.

طريقة عمل الويكا بالعدس الصعدية بطعم حصري بتركات أصلية مصرية

والطريقة الأخري بالعدس الأصفر والتي سوف تذكرها لكم بهذا المقال حضريها بطريقة المطبخ الصعيدي المصري وعندما تتذوقيها سوف تنال أعجاب وأعجاب جميع أفراد عائلتك ومن الممكن أن تعديها بفصل الشتاء حيث تعطي للجسم الشعور بالتدفئة يمنكم أيضاً تجفيف كمية كبيرة من البامية كبيرة الحجم لهذه الوجبة.

ويكا بالعدس الأصفر

المقادير

كيلو بامية ويكا كبيرة الحجم.

ربع كيلو عدس أصفر.

حبتان كبيرة بطاطس مقشرة ومقطعة مكعبات.

حبتان جزر كبيرة مقطعة حلقات رفيعة.

ثلاث حبات كوسة وسط مقطعة.

حبة بصل متوسطة مقشرة ومقطعة أربع أجزاء.

خمس فصوص ثوم.

كوبان مرق حسب الرغبة ( لحمة / دجاج ) حسب الرغبة أختياري.

كوبان ماء.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

حبتان فلفل حار مقطعة.

ملح حسب الرغبة.

مكونات الطشة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقتان كبيرة زيت ذرة.

ملعقة كبيرة خل.

طريقة التحضير