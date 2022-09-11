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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الويكا بالعدس الصعدية بطعم حصري بتركات أصلية مصرية في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل الويكا بالعدس الصعدية بطعم حصري وتركات مميزة، عندما تجتمع البامية مع العدس الأصفر في وجبة واحدة تعطيك وجبة متكاملة مغذية، الويكا وهي من احدى الأطباق المصرية الشهيرة التي يرجع اصلها الى الصعيد وهي مصنوعة من البامية والمرقة فقط، والتقلية ومختلفة تماماً في تحضيرها عن البامية بالصلصة الحمراء ولكل منهم طعم ومذاق خاص، وتحضر الويكا بطريقتان كما ذكرنا بالأعلي مرقة فقط.
طريقة عمل الويكا بالعدس الصعدية بطعم حصري بتركات أصلية مصرية
والطريقة الأخري بالعدس الأصفر والتي سوف تذكرها لكم بهذا المقال حضريها بطريقة المطبخ الصعيدي المصري وعندما تتذوقيها سوف تنال أعجاب وأعجاب جميع أفراد عائلتك ومن الممكن أن تعديها بفصل الشتاء حيث تعطي للجسم الشعور بالتدفئة يمنكم أيضاً تجفيف كمية كبيرة من البامية كبيرة الحجم لهذه الوجبة.
ويكا بالعدس الأصفر
المقادير
- كيلو بامية ويكا كبيرة الحجم.
- ربع كيلو عدس أصفر.
- حبتان كبيرة بطاطس مقشرة ومقطعة مكعبات.
- حبتان جزر كبيرة مقطعة حلقات رفيعة.
- ثلاث حبات كوسة وسط مقطعة.
- حبة بصل متوسطة مقشرة ومقطعة أربع أجزاء.
- خمس فصوص ثوم.
- كوبان مرق حسب الرغبة ( لحمة / دجاج ) حسب الرغبة أختياري.
- كوبان ماء.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- حبتان فلفل حار مقطعة.
- ملح حسب الرغبة.
مكونات الطشة
- ملعقة كبيرة ثوم مفروم.
- ملعقتان كبيرة زيت ذرة.
- ملعقة كبيرة خل.
طريقة التحضير
- أغسلي البامية جيداً وصفيها ثم زيلي الطرفين وقطعها حلقات رفيعه.
- أغسلي الخضروات، ضعي المرقة أو الماء حسب رغبتك في حلة متوسطة.
- قومي بغسل العدس وضعيه بالحلة ثم ضيفي الخضروات على العدس.
- وضيفي الفلفل الأسود والملح وأتركيهم حتي ينضجوا تماماً.
- قومي ببطحن العدس مع الخضروات بالخلاط حتي تحصلين على خليط كريمي سائل.
- صفيهم بمصفاء ثم ضعيهم بالحلة مرة أخرى، ثم ضيفي حلقات البامية.
- أتركي الويكا على النار حتى تنضج، وفي نفس الوقت حضري الطشة.
- ضعي طاسة صغيرة وضيفي الزيت والثوم المفروم وقلبي حتي يحمر.
- ضيفي الملح والخل وأتركي الطشة على النار لمدة ثلاث دقائق ثم ارفعيه من النار.
- ضعي الطشة على الويكا ولا تقبليها الا عند التقديم، ثم قدميها ساخنة.
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