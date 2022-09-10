نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار المطاعم.. طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة بدون امتصاص الزيت بطعم أحلى من كنتاكي أو ماكدونالدز في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة، بشكل صحي وبدون زيوت من بين أهم الوصفات المطبخية ووصفات الطهي التي ترغب كل ربات البيوت في أن تعرفن طريقتها الصحية، ومن دون أن نستعمل أي كمية من الزيوت، وتلك الطريقة التي سنذكر مكوناتها ستكون هي البديل المثل للطريقة التقليدية للبطاطس المقلية، حيث أن الطريقة المعتادة لقلي البطاطس تتسبب في الكثير من المشكلات الصحية بسبب كثرة تراكم الدهون والزيوت بالمعدة، وهو ما يتسبب في عسر الهضم، وتراكم الدهون الثلاثية والكوليسترول بالدم، لذا من الممكن أن تعتمدي على المكونات الآتية لعمل وصفة البطاطس المقلية الصحية، مع توضيح الطريقة المثالية للتحضير الصحي للبطاطس.

طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة

من الممكن أن نقوم باتباع خطوات طريقة عمل البطاطس المقلية بعد استعمال المكونات الآتية لعمل أفضل وصفة من البطاطس المقلية الصحية، والمقادير المستخدمة من بينها ما يلي:

كيلو من البطاطس.

توابل البطاطس.

ملح.

فلفل.

دقيق.

نشا.

بابريكا.

زنجبيل.

قرفة.

ماء.

ماء. ورق زبدة.

صينية.

طريقة تحضير البطاطس المقلية المقرمشة

من الممكن أن تقومي بعمل تلك الوصفة الميزة من البطاطس الصحية، ومن دون استعمال الزيت، فقط عليك أن تتبعي الخطوات الآتية: