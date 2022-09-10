نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار المطاعم.. طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة بدون امتصاص الزيت بطعم أحلى من كنتاكي أو ماكدونالدز في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة، بشكل صحي وبدون زيوت من بين أهم الوصفات المطبخية ووصفات الطهي التي ترغب كل ربات البيوت في أن تعرفن طريقتها الصحية، ومن دون أن نستعمل أي كمية من الزيوت، وتلك الطريقة التي سنذكر مكوناتها ستكون هي البديل المثل للطريقة التقليدية للبطاطس المقلية، حيث أن الطريقة المعتادة لقلي البطاطس تتسبب في الكثير من المشكلات الصحية بسبب كثرة تراكم الدهون والزيوت بالمعدة، وهو ما يتسبب في عسر الهضم، وتراكم الدهون الثلاثية والكوليسترول بالدم، لذا من الممكن أن تعتمدي على المكونات الآتية لعمل وصفة البطاطس المقلية الصحية، مع توضيح الطريقة المثالية للتحضير الصحي للبطاطس.
طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة
من الممكن أن نقوم باتباع خطوات طريقة عمل البطاطس المقلية بعد استعمال المكونات الآتية لعمل أفضل وصفة من البطاطس المقلية الصحية، والمقادير المستخدمة من بينها ما يلي:
- كيلو من البطاطس.
- توابل البطاطس.
- ملح.
- فلفل.
- دقيق.
- نشا.
- بابريكا.
- زنجبيل.
- قرفة.
ماء.
- ورق زبدة.
- صينية.
طريقة تحضير البطاطس المقلية المقرمشة
من الممكن أن تقومي بعمل تلك الوصفة الميزة من البطاطس الصحية، ومن دون استعمال الزيت، فقط عليك أن تتبعي الخطوات الآتية:
- عليك أن تقومي بغسل البطاطس بشكل جيد، وتصفيتها، وتجفيفها تماما.
- قومي بتقشير البطاطس، ثم غسلها، وتقطيعها بالسمك الملائم.
- ضعي البطاطس منقوعة بالماء والملح في وعاء عميق ملائم.
- قومي بإحضار وعاء آخر ملائم، وضعي فيه كمية التوابل مع الدقيق والنشا.
- بعد خلط المكونات، يتم وضع أصابع البطاطس في الخليط، وذلك لتغطيتها بشكل جيد بالمكونات السابقة.
- نضع البطاطس المغطاة بالخليط بالصينية الملائمة، بعد وضع ورقة الزبدة بالصينية.
- التسوية تكون بالفرن، وعلى درجة حرارة مائة وثمانين درجة، وبعد ذلك انتظري حتى تلاحظي أن لون البطاطس أصبح ذهبي تماما.
- أخرجي الصينية من الفرن، ومن ثم قومي بوضع البطاطس في الطبق الملائم، ومن الممكن تقديمها مع صوص مايونيز، أو صوص كاتشب، وتكون البطاطس متبلة، ومقرمشة، وتتمتع بالمذاق الشهي المميز.
- كما أن تلك الطريقة تعتبر هي الطريقة الصحية البديلة لإعداد بطاطس مقلية دون زيت وهتبقي مقرمشة.
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