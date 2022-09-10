نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة ناجحة لعمل تشيز كيك الزبادي بالفراولة لأولادك بطعم روعة وشكل جذاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشيز كيك الزبادي بالفراولة الرائع بطعم لذيذ يعجب الجميع بمجموعة من الخطوات البسيطة التي يمكن القيام بها في أي وقت، ونعتبر هذه الطريقة من طرق الحلويات المفضلة عند كثير من الأمهات والفتيات وذلك بسبب سرعة تحضيرها وقلة تكاليفها، وتتكون هذه الطريقة من عدة طبقات لكل طبقة منها مقاديرها الخاصة بها ويختلف تشكيلها على حسب رغبة كل شخصية، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل تشيز كيك الزبادي بالفراولة والتعرف على خطوات تحضيره خطوة بخطوة.

مكونات عمل تشيز كيك الزبادي بالفراولة

يعتبر تشيز كيك الزبادي بالفراولة من الحلويات اللذيذة الرائعة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

226 جرام من الجبنة الكريمي.

5 حبات من البيض.

كوب ونصف من الزبادي.

3 ملاعق كبيرة من الدقيق.

3 حبات من صفار البيض.

كوب ونصف من السكر.

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

خليط الفراولة

2 ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

450 جرام من الفراولة المقطعة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ربع كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من الماء.

مكونات القاعدة

2 كوب من بسكويت الشاي المفتت.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ثلث كوب من السكر.

6 ملاعق كبيرة ونصف من الزبدة الذائبة.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نتحدث عن طريقة تحضير التشيز كيك بخطوات غير متوقعة وهذه الطريقة كما يلي:-