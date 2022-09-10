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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعداد حلى الكرات الذهبية سريعة التحضير بدون فرن بمذاق غني ولذيذ للغاية في المقال التالي
عمر شويل - جدة حلى الكرات الذهبية ، من أنواع الحلى المميزة للغاية والمختلفة عن أي نوع آخر من أنواع الحلويات، فهي وصفة فريدة ومميزة للغاية ومختلفة تمام عن أي نوع حلويات آخر سواء في المكونات أو في طريقة التحضير، وهي وصفة لذيذة للغاية وتتميز بمذاق خاص، كما أن طريقة إعدادها في المنزل في غاية السهولة ولا تتطلب الكثير من المجهود.
كما عدة وصفات لذيذة ومميزة أخرى يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الشوفان اللذيذة الصحية بدون سكر، أو إعداد حلى كرات الأوريو بالشوكولاتة الداكنة، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلى الكرات الذهبية خطوة بخطوة.
مكونات حلى الكرات الذهبية
مما يميز هذه الوصفة هو سهولة تحضيرها ومكوناتها المميزة واللذيذة وسنتعرف فيما يلي على مكوناتها وهي كالتالي:
- كوب من السميد.
- كوب من الحليب البودرة.
- حليب مكثف من نصف علبة إلي علبة إلا ربع.
- علبة قشطة مقدار ١٧٠ جرام.
- باكيت من البسكويت السادة مقدار ٢٠٠.
- ٦ أكياس من بسكويت الأوريو أو أي بسكويت بالكاكاو.
طريقة التحضير
طريقة تحضير حلى الكرات الذهبية لا تتطلب الكثير من الأدوات ولا الكثير من المجهود وسنتعرف على طريقة تحضيرها خطوة بخطوة فيما يلي وطريقة التحضير كالتالي:
- نقوم بوضع الحليب البودرة في طاسة ونضع الطاسة على نار بدرجة حرارة هادئة.
- ثم بتقليب الحليب البودرة باستمرار حتي يأخذ لون ذهبي خفيف.
- ثم نقوم بإخراج الحليب البودرة ونمسح الطاسة بمنديل، ثم نضع فيها السميد ونقوم بوضعه على النار الهادئة حتي يأخذ السميد لون ذهبي خفيف.
- بعد ذلك نقوم بإخراج السميد من الطاسة ونضعه جانبا.
- ثم نقوم بطحن البسكويت بواسطة الكبة طحن ناعم.
- ثم نخلط كلا من البسكويت المطحون مع السميد والحليب البودرة اللذين قمنا بوضعهم على النار مسبقا.
- وبعدما نخلطهم نضيف إليهم القشطة والحليب المكثف وندمج جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة.
- ثم نقوم بتغليف كل قطع من بسكويت الأوريو بقطعة من العجينة الذهبية حتي تتغلف كل قطعة بسكويت جيدا.
- ثم نضع البسكويت في الثلاجة حتي يبرد لمدة ساعة أو ساعتين أو أكثر.
- ويمكننا تناولها بعد إعدادها مباشرة ولكن مذاق البسكويت يكون مازال قاسي بعض الشيء.
- ثم تكون الوصفة جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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