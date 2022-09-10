نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعداد حلى الكرات الذهبية سريعة التحضير بدون فرن بمذاق غني ولذيذ للغاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلى الكرات الذهبية ، من أنواع الحلى المميزة للغاية والمختلفة عن أي نوع آخر من أنواع الحلويات، فهي وصفة فريدة ومميزة للغاية ومختلفة تمام عن أي نوع حلويات آخر سواء في المكونات أو في طريقة التحضير، وهي وصفة لذيذة للغاية وتتميز بمذاق خاص، كما أن طريقة إعدادها في المنزل في غاية السهولة ولا تتطلب الكثير من المجهود.

كما عدة وصفات لذيذة ومميزة أخرى يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الشوفان اللذيذة الصحية بدون سكر، أو إعداد حلى كرات الأوريو بالشوكولاتة الداكنة، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلى الكرات الذهبية خطوة بخطوة.

مكونات حلى الكرات الذهبية

مما يميز هذه الوصفة هو سهولة تحضيرها ومكوناتها المميزة واللذيذة وسنتعرف فيما يلي على مكوناتها وهي كالتالي:

كوب من السميد.

كوب من الحليب البودرة.

حليب مكثف من نصف علبة إلي علبة إلا ربع.

علبة قشطة مقدار ١٧٠ جرام.

باكيت من البسكويت السادة مقدار ٢٠٠.

٦ أكياس من بسكويت الأوريو أو أي بسكويت بالكاكاو.

طريقة التحضير

طريقة تحضير حلى الكرات الذهبية لا تتطلب الكثير من الأدوات ولا الكثير من المجهود وسنتعرف على طريقة تحضيرها خطوة بخطوة فيما يلي وطريقة التحضير كالتالي: