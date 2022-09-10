نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم البانثينول اقوي كيراتين لفرد الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة لن تصدقي النتيجة فرد وتنعيم وإطالة في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيراتين البانثينول لفرد الشعر الخشن والمجعد ، الشعر المجعد والخشن من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير من النساء لأنها لا تعرف تقوم بعمل فرمه في شعرها ولا تعرف تغير قصة شعرها ولا أي شيء وتكون دائما في موقف محرج أمام أفراد الأسرة وعلى وجه الخصوص المحارم لها، ولذلك تبحث النساء على جميع الوسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى وصفة سحرية طبيعية للتخلص من الشعر المجعد والخشن لكي ناعم وجميل مثل الفتيات الأجانب وهذه النتيجة لم تصل إليها أن لاباستخدام الوصفة التي سوف نقدمها لكم الآن، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات وصفة سحرية لفرد الشعر المجعد والخشن باستخدام كريم بانثينول
كريم بانثينول الجميع يعرفه ولكن يعرف استخدام واحد فقط وهو في ترطيب اليدين والجسم أيضا ولكن الجديد معنا في هذا المقال اليوم أننا سوف نستخدم هذا الكريم في فرد الشعر المجعد والخشن وعلاج أي مشكلة توجد في الشعر، ولكن قبل تقديم تفاصيل الوصفة يجب إخباركم شيء مهم للغاية وهو يجب أن لا تستخدم الكريمات والشامبوهات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، ويجب على كل شخص أن يستخدم نوع الشامبو والكريم أو الزيت المناسب لنوع شعره ويقوم بتحديد المشكلة قبل استخدام أي وصفة، ولذلك نحن جئنا لكم وصفة رائعة باستخدام كريم بانثينول فقط في فرد الشعر وهذه الوصفة لن تحتاجي إلى استخدام الكيراتين في فرد الشعر، والآن سوف أقدم لكم مكونات وصفة كريم بانثينول فى فرد الشعر الشعر المجعد بدون أي تكاليف نهائيّ، وتتلخص المكونات في:
- كريم بانثينول.
- ملعقة زيت الزيتون.
- شامبو مناسب لنوع شعرك.
خطوات تحضير الوصفة واستخدامها في فرد الشعر
يجب اتباع الخطوات الأتية:
- يجب وضع جميع المكونات مع بعضها البعض.
- يجب غسل الشعر من الزيوت التي توجد في الشعر.
- يجب فرد الكريم على الشعر.
- يجب تغطية الشعر لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.
- يجب غسل الشعر بالماء النظيف.
- يجب تكرار هذه الوصفة مرة كل عشرة أيام.
- يجب استخدام الكريم المناسب للشعر.
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