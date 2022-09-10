نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار كيك الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة اللذيذ بأقل التكاليف بمكونات بسيطة وسهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيك الشوكولاتة من أفضل أنواع الكيكات التي يحبها الكبار والصغار، لما تتميز به من متعة الشوكولاتة التي تضيف لها مذاقًا حلوًا ولذيذًا، وهي من أسهل الوصفات من حيث الطهي وكعكة الشوكولاتة سهلة وبسيطة ولا تحتاج الى بذل مجمهود لذا سنقدم لك عزيزتي في هذا المقال أسرار كيك الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة اللذيذ بأقل التكاليف بمكونات بسيطة وسهلة أسرار كيك الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة اللذيذ الممتع المقادير 3 كوب من الدقيق متعدد الاستخدام

3 عدد بيض

كوب الاربع سكر

كوب الاربع زيت ذرة

ملعقة صغيرة فانيليا

قليل من الملح

كوب من الحليب

4 ملعقة من الكاكاو الخام

مكسرات او شيكولاتة فورماسيل للتزيين مكونات صوص الشيكولاتة 4 ملعقة من الكاكاو الخام

ملعقة كبيرة من النشا

نصف كيلو حليب كامل الدسم

ملعقة كبيرة من الكريم شانتية

شيكولاتة

4 ملعقة سكر للتحلية تحضير كعكة الشوكولاتة نضيف الدقيق اولكاكاو والملح في وعاء كبير ونقلب المكونات الجافة معًا. نضيف وعاء آخر ونضيف البيض والفانيليا والسكر والخلاط الكهربائي، بعد مزج جميع المكونات جيدًا نضيف الحليب والزيت ونستمر في التقليب باستمرار حتى يصبح الخليط قوامًا ناعمًا ودسمًا. ضعي خليط البيض في وعاء والكاكاو وحرّكي حتى تتخلصي من آثار الدقيق. نوزع قالب كيك بالقليل من السمن ونضيف الكيك ونغطيها بالشوكولاتة ونخبزها على حرارة 180 درجة لمدة ساعة وربع فقط أو حتى تحترق بالكامل.

اخرجها من الفرن واتركها لتربد. صوص الشوكولاتة في قدر صغير يُمزج الحليب مع كريمة شانتيه والكاكاوعلى نار متوسطة حرك الحليب المبخر واستمر في الغليان أضيفي قطع الشوكولاتة إلى المقلاة مع باقي المكونات مع السكر وقلبي جيدًا للحصول على قوام كثيف. نرفعها عن النار ونتركها تبرد قليلاً ثم نمدها على كعكة الشوكولاتة وتزين بزخارف الشوكولاتة. قصص نجاح العديد من أنواع الكيك: لضمان كعكة مُخلَّفة جيدًا يجب خلط المكونات الجافة (الدقيق و السكر البودرة والبيكينج بودر والنشا) جيدًا قبل بدء الوصفة.

يجب تسخين الفرن مسبقًا لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل وضع المقلاة مع الكعكة فيه لتحضير كعكة مخبوزة بالكامل من المنتصف.

المكونات المستخدمة في الوصفة في درجة حرارة الغرفة.

لا تقم بفتح الفرن على الكيك قبل 30 قبل أن يصبح جاهزًا للتقديم.

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