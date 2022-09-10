اصبغي شعرك في البيت بطريقة طبيعية فعاله تلوين واخفاء الشيب نهائي بدون مواد ضارة

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عمر شويل - جدة يمكنكم الآن معرفة طريقة صبغ الشعر في البيت بأي وصفة من الوصفات مثل الليمون وغيره من المكونات الطبيعية التي تفيد الشعر قبل تغيير لونه، تعد عملية صبغ الشعر هي من العمليات التي تفضلها الكثير من السيدات وخاصة اللواتي يغزو الشيب شعرهن ويرفضن الشعر الأبيض بالرغم من جماله وأناقته، ولكن الصبغات الجاهزة لها ضرر على الشعر فهي تؤثر في لونه الطبيعي كما أنه يؤثر في طبيعة الشعر نفسه ونعومته وانسيابيته. طريقة صبغ الشعر في البيت بالليمون مكونات عمل الوصفة:- كوب كبير من عصير الليمون الطبيعي.

ماء فاتر.

زجاجة بخاخ.

شاي البابونج.

عسل نحل أبيض. خطوات وطريقة عمل صبغة الشعر بالليمون:- قومي بإحضار زجاجة البخاخ البلاستيكية وبعدها قومي بوضع الماء مع عصير الليمون بداخله ويمكنك إضافة كمية بسيطة من البلسم ورجيها جيدًا.

يمكنك إضافة كمية من العسل الأبيض مع شاي البابونج لتعزيز لون الصبغة وزيادة نضارتها وإشراقها.

بللي شعرك ثم قومي بتقسيمه وابدئي في رّش الخليط على كل شعرك من أول فروة الرأس حتى الأطراف واتركيه على شعرك لمدة ساعتين على الأقل.

عرّضي شعرك لأشعة الشمس حتى يتم تجفيف الخليط عليه أو يمكنك وضع رأسك تحت التكييف أو المروحة.

بعد ذلك اشطفي شعرك بماء فاتر وقومي بتجفيف شعرك ورطبيه جيدًا حتى يصبح طري وناعم وغير جاف.

استمري على استخدام هذه الوصفة مرتين أو مرة واحدة خلال الأسبوع الواحد. كيفية صبغ الشعر باللون الرمادي الأشقر المكونات المطلوبة:- مبيض.

تونر.

صبغة شعر الشقراء الرمادية.

فوطة قطنية نظيفة.

كريم فازلين طبي.

فرشاة لصبغ الشعر. خطوات صبغ الشعر في المنزل باللون الرمادي الأشقر:- أول خطوة قومي بتبليل شعرك وصففيه وابدئي في توزيع مادة التبييض حتى تسحب لون الشعر حتى يتم تقشير الشعر قبل تطبيق الصبغة عليه.

بعد ذلك قومي بوضع التونر بعد المبيض حتى يتخلص من خصلات الشعر الصفراء وبعدها قومي بوضع الفازلين عليه.

ثم قومي بوضع الفازلين حول الشعر حتى تحميه من أن يتم تلوين الجبهة أيضًا بالصبغة فالفازلين يعزل الصبغة عن الجلد.

وابدئي بعد ذلك في وضع الصبغة التي ترغبين فيها وهي صبغة اللون الرمادي الأشقر بواسطة فرشاة صبغ الشعر.

اتركي الصبغة على شعرك لمدة ساعة على الأقل ثم قومي بشطف شعرك وستجدي أن اللون أصبح رمادي أشقر ويمكنك ترك الصبغة على شعرك أكثر من ذلك حتى يصبح اللون أقوى.

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