نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص من الليزر…. أقوى وصفات إزالة الشعر من جذوره بشكل نهائي وبدون الم بطريقة طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد مشكلة الشعر الزائد لدى النساء من أكثر المشكلات المرهقة التي تقابلها، على الرغم من تعدد طرق إزالة الشعر، إلا أن كل طريقة لها مميزاتها وسلبياتها، ولكن تفضل المرأة الطريقة التي تساعدها على التخلص من الشعر من الجذور لتقليل عملية النمو، وتأخير إعادة هذه العملية المؤلمة مرة أخرى، ولذلك سوف نستعرض في هذا المقال طرق إزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور، وخاصة الطرق الطبيعية التي تسهم في الحفاظ على البشرة وإزالة الجلد الميت وتركها ناعمة ناصعة البياض.

طرق إزالة الشعر من الجذور

كما ذكرنا هناك طرق عديدة ومتنوعة لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجسم نذكر منها:

طريقة السكر والليمون

وهي من الطرق التقليدية المعروفة منذ قديم الأزل، حيث يستخدم في إعدادها السكر والليمون لعمل حلاوة لإزالة الشعر الزائد من الجذور، كما تعمل تلك الطريقة على تنعيم البشرة وتفتيحها من خلال إزالة الجلد الميت، ولكنها تسبب الكثير من الألم، وأحيانا بقع داكنة في الجلد.

طريقة الشمع

تشبه هذه الطريقة كثيرا طريقة الحلاوة ولكنها تستخدم بواسطة تسخين الشمع ووضعه على الجلد وإزالته بسرعة كبيرة للتخلص من الشعر الزائد، ولكن أيضا من الطرق المؤلمة.

طريقة الخيط

وتستخدم هذه الطريقة في إزالة الشعر الزائد من الوجه، وهي تعمل على التخلص نهائيا من الشعر من الجذور، ولكنها مؤلمة وتتسبب في ظهور الحبوب لبعض أنواع البشرة.

طريقة الشفرات

يتم استخدام الشفرات لإزالة الشعر الزائد من الجسم، وهي من الطرق السهلة والسريعة ولكنها لا تزيل الشعر من الجذور، لذا يعود الشعر الزائد في الظهور بسرعة كبيرة.

طريقة الليزر

وهو احدث طرق إزالة الشعر الزائد نهائيا من الجسم، ويتم إزالته من الجذور وقد يستغرق وقتا طويلا للظهور مجددا، ولكنه يكلف الكثير من الأموال.

الوصفات الطبيعية لإزالة الشعر الزائد من الجذور

تعد الوصفات الطبيعية من أفضل الطرق الآمنة لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور، ومن أبرز هذه الوصفات:

وصفة زيت اللافندر

من خلال إضافة 2 ملعقة صغيرة من زيت اللافندر مع خمس قطرات من زيت الشاي يمكن التخلص نهائيا من الشعر الزائد، وذلك بسبب احتواء الزيوت على خصائص مضادة للاندروجين التي تعمل على التخلص من الشعر الزائد، حيث يتم خلط الزيوت ودهنها بواسطة قطعة قطن على الوجه، وتكرر تلك العملية ثلاث مرات يوميا لمدة ثلاث أشهر متواصلة، وسوف تنبهرين بالطريقة، والتخلص النهائي من الشعر الزائد.

ازالة الشعر بالملح

لازاله شعر الجسم بكل سهولة وبدون عناء بوصفه طبيعية استخدمي الملح.

احضري القليل من دقيق الحمص ثم قومي بعجنها بالقليل من ماء الورد مع قطرات من عصير الليمون وملعقة من الملح .

افردي الخليط على المنطقه المراد ازاله الشعر منها .

اتركي الخليط نصف ساعه ثم قشري بحركات دائريه وبلطف .

تساعد الوصفة علي ازاله الشعر ومنع ظهوره مع المداومة على الاستخدام.

بياض البيض لإزالة الشعر