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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار نجاح عمل اللازانيا بالدجاج في البيت بمقادير سهلة موجودة في كل مكان في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة تحضير اللازانيا بالدجاج بمجموعة من المكونات الموجودة في كل مكان، وتعتبر هذه الاكلة من الاكلات اللذيذة المفضلة عند كثير من الناس حيث تتكون من عدة طبقات تعطيها شكل رائع وجذاب، وتختلف أنواع حشوات هذه الوصفة من فرد لآخر على حسب الأشياء المتوفرة في المنزل حيث يمكن حشوها باللحمة المفرومة أو الدجاج، كما أن يتم عملها بالبشاميل أو بدونه على حسب الرغبة واليوم سوف نعرض على جميع مشاهدينا الكرام مكونات عمل اللازانيا بالدجاج والبشاميل والتعرف على خطوات عملها بكل بساطة عبر موقع ثقفني الاخباري المتميز بين الجميع.
مكونات عمل اللازانيا بالدجاج
تعتبر مكونات عمل اللازانيا بالدجاج من المكونات المغذية المفيدة التي سوف نتعرف عليها بالتفصيل الآن وهي كما يلي:-
- 300 جرام من صدور الدجاج المقطع.
- عدة أوراق لازانيا.
- 2 حبة من الجزر.
- كوب من الماء.
- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.
- حبة من الفلفل الأخضر.
- 2 كوب من الحليب السائل.
- ملح حسب الحاجة.
- 2 حبة من البصل.
- 200 جرام من الجبنة الموتزاريلا.
- ملعقة كبيرة من عصير الطماطم.
طريقة الإعداد والتحضير
تعتبر خطوات عمل هذه الأكلة من الخطوات السهلة البسيطة التي سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-
- في البداية نقوم بتحضير البشاميل عن طريق وضع الدقيق في إناء على النار ثم نضيف إليه الحليب مع التحريك المستمر ونتركه لمدة 10 دقائق.
- الحشوة: نقطع صدور الدجاج الي قطع صغيرة ثم نضعها علي النار حتي تنضج ونضيف اليها قطع الجزر ونتركها لمدة 10 دقائق.
- ثم نضيف عليهم الفلفل الأخضر ثم نحركها قليلاً قبل أن نضيف صلصة الطماطم و الملح والماء ونتركها حتي تنضج.
- في صينية التقديم نسكب البشاميل ثم نضع فوقه 3 قطع اللازانيا بعد ذلك نضيف عليها صلصة الدجاج ثم نضع صف آخر من أوراق اللازانيا وبعدها صلصة الدجاج حتى تنتهي الكمية الموجودة.
- وفي النهاية نسكب البشاميل ثم الجبنة المبشورة وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة نصف ساعة.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها قليلاً حتى تتماسك ثم نقدمها ساخنة بألف هنا وشفا وصحة وعافية للجميع.
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