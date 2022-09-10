نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكات عمل بسكويت العشر دقائق في المنزل بأسهل الوصفات وأيسر المكونات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بسكويت العشر دقائق يعتبر نوع سهل وبسيطة من البسكويت ويسمي بسكوت العشر دقائق لأنه يحضر خلال عشرة دقائق فقط، وبالرغم من سهولة تحضير كمية وفيرة منه في وقت وجيز إلى أن طعمه مميز وممتع للغاية فيمكن تناوله كوجبة أساسية الإفطار مع كوب الشاي بحليب او كسناكس خفيف بين الوجبات علي مدار اليوم ويمكن إعداده بأكثر من نكهه، كما يمكن التنويع في اشكاله وفقا للأشكال المحببة لطفلك ليقبل علي تناوله دون أي تمرد لأنه يعتبر وجبة غذائية متكاملة الأركان يحتوي على بيض وزيت وحليب…وغيرها، ويمكن صناعته بالفانيليا أو البرتقال أو الشيكولاته…وسنوضح أكثر من طريقة لإعداد بسكويت العشر دقائق فيما يلي.

مقادير عمل بسكويت العشر دقائق في المنزل

تختلف طريقة عمل بسكوت العشر دقائق وفقا لنوع المطلوب سواء كان بالفانليا أو الشوكولاتة…وغيرها، ونقدم لكم طريقة تحضير بسكويت الفانيليا فيما يلي:

كوب ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الأغراض.

بيضة كبيرة الحجم.

رشة فانيليا.

نصف كوب من السكر الأبيض.

ملعقة من بشر البرتقال أو الليمون.

ملعقة صغيرة من خميرة الخبز أو البيكنج باودر.

ملعقة كبيرة من الحليب.

نصف كوب زيت نباتي .

طريقة تحضير وصفة بسكويت العشر دقائق بالخطوات