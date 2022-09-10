تكات عمل بسكويت العشر دقائق في المنزل بأسهل الوصفات وأيسر المكونات

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عمر شويل - جدة بسكويت العشر دقائق يعتبر نوع سهل وبسيطة من البسكويت ويسمي بسكوت العشر دقائق لأنه يحضر خلال عشرة دقائق فقط، وبالرغم من سهولة تحضير كمية وفيرة منه في وقت وجيز إلى أن طعمه مميز وممتع للغاية فيمكن تناوله كوجبة أساسية الإفطار مع كوب الشاي بحليب او كسناكس خفيف بين الوجبات علي مدار اليوم ويمكن إعداده بأكثر من نكهه، كما يمكن التنويع في اشكاله وفقا للأشكال المحببة لطفلك ليقبل علي تناوله دون أي تمرد لأنه يعتبر وجبة غذائية متكاملة الأركان يحتوي على بيض وزيت وحليب…وغيرها، ويمكن صناعته بالفانيليا أو البرتقال أو الشيكولاته…وسنوضح أكثر من طريقة لإعداد بسكويت العشر دقائق فيما يلي.
مقادير عمل بسكويت العشر دقائق في المنزل
تختلف طريقة عمل بسكوت العشر دقائق وفقا لنوع المطلوب سواء كان بالفانليا أو الشوكولاتة…وغيرها، ونقدم لكم طريقة تحضير بسكويت الفانيليا فيما يلي:
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الأغراض.
- بيضة كبيرة الحجم.
- رشة فانيليا.
- نصف كوب من السكر الأبيض.
- ملعقة من بشر البرتقال أو الليمون.
- ملعقة صغيرة من خميرة الخبز أو البيكنج باودر.
- ملعقة كبيرة من الحليب.
- نصف كوب زيت نباتي .
طريقة تحضير وصفة بسكويت العشر دقائق بالخطوات
- في عجان كهربائي أو باستخدام مضرب يدوي نضع البيض والسكر ونشغل على سرعة متوسطة.
- عندما يمتزج السكر والبيض معا نضيف الفانيليا والزيت وملعقة الحليب عندما يتماسك الخليط نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر في العجلان على المكونات السائلة ونستمر بالعجن للحصول على عجينة ناعمة.
- يمكن استبدال ملعقة من الدقيق بملعقة من الكاكاو للحصول على بسكويت الشوكولاتة.
- نضع العجينة في كيس نايلون داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك العجينة.
- ثم نخرجها من الثلاجة ونبدأ بقدرها وتشكيلها، على كرات صغير ويزينها بالشبكة ويمكن تزيينها بالسكر الخشن من اعلي.
- تترك البسكويت المشكل ليرتاح مدة عشر دقائق وتجهز الفرن استقبال على درجة حرارة ١٨٠.
- ندخل الصينية في الرف الأوسط لمدة من عشرة إلى خمس عشر دقائق
- ثم نخرجها من الفرن ونتركها لتبرد تمام ونقدمها باردة مع المشروب المفضل لك ولأسرتك.
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