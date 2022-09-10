نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجربتي مع شريحة منع الحمل – الوقت المناسب لغرس شريحة منع الحمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجربتي مع شريحة منع الحمل تعتبر من أفضل التجارب التي أجريتها وهي من وسائل منع الحمل المشهورة في معظم البلاد، يلجأ إليها الكثير من السيدات لأنها لا تسبب ضررًا مثل الأنواع الأخرى، عبارة عن أنبوبة يقوم بزراعتها طبيب متخصص أسفل الذراع تحت الجلد، لذلك سوف نقوم بتوضيح كافة المعلومات عن تلك التجربة فيما يلي:

تجربتي مع شريحة منع الحمل

بدأت تجربتي من حوالي شهر تقريبًا، قمت بتركيبها في اليوم الأول من الولادة وكان الأمر بالنسبة لي سهل وبسيط ولم يستغرق وقتًا طويلًا كل ما عليك فعله أن تكوني هادئة مسترخية أثناء تركيبها، وليس لها أي تأثير على تأخير الحمل بعد إزالتها.

ماهي شريحة منع الحمل الهرمونية

صرحت الدكتورة نجلاء كاظم أخصائية النساء والتوليد أن الشريحة صغيرة الحجم. مصنوعة من البلاستيك الرخو الهرمي. طولها ٤٠ ملليمتر، وعرضها ٢ مليمتر. يتم تركيبها تحت جلد الذراع من الأعلى. تحتوي على هرمون البروجسترون فقط لا غير. فاعليتها تدوم إلى ٣ سنوات.

تجربتي مع شريحة منع الحمل وزيادة الوزن

من المعروف أن الكثير من وسائل منع الحمل تسبب تغييرات في هرمونات الجسم، مما يسبب زيادة في الوزن عند بعض السيدات بشكل واضح، لكن حتى الوقت الحالي لا توجد دراسة على أن شريحة منع الحمل تعمل على زيادة الوزن مثل الأنواع الأخرى، وإذا حدث ذلك ستكون زيادة مؤقتة وسوف تزول خلال أشهر قليلة .

الآثار الجانبية لشريحة منع الحمل

التهابات داخل المهبل. الشعور بالصداع وتقلب المزاج. ظهور تكيسات على المبيض. حدوث عدوى أو التهاب مكان الشريحة. الشعور في بعض الأوقات عند الضغط على الثدي. عدم نزول الحيض في بعض الأحيان.

ماهو الوقت المناسب لغرس شريحة منع الحمل؟

في أي وقت أثناء فترة الدورة الشهرية. بعد الولادة سواء كانت طبيعية أو قيصرية، وأفضل وقت لغرسها قبل الولادة أو بعدها بواحد وعشرين يوم.

ماهي مميزات شريحة منع الحمل؟

يبدأ مفعولها بعد التركيب خلال ٢٤ ساعة. نسبة فعالياتها في منع الحمل تصل إلى ٩٩%. ليس لها أي تأثير على الرضاعة الطبيعية. لا تسبب أي ضرر للتبويض. الحالة الطبيعية للتبويض تعود بعد ٣ أسابيع من إزالتها. ليس لها تأثير على الحوض مثل اللولب.

أين يمكن تركيب وإزالة شريحة منع الحمل؟

في عيادات وسائل منع الحمل. عيادة الصحة الجنسية، الطب البولي التناسلي. عيادة طبيب الجراحة العامة. بعض مراكز خدمة الشباب.

ماهي الحالات التي يمنع فيها استخدام شريحة منع الحمل؟

مرضى القلب والأوعية الدموية. قصور في وظائف الكبد. الإصابة سابقًا بسرطان الثدي.

تجربتي مع شريحة منع الحمل لها بعض المميزات والعيوب أهم ما يميزها فاعليتها في منع الحمل تصل إلى ٩٩%، وأكثر عيوبها حدوث عدوى أو التهاب مكان ذراعها تحت الجلد، ويتم تركيبها في عيادات الصحة الجنسية.

الخلاصة

لقد قمت بتوضيح كل ما يخص تجربتي مع شريحة منع الحمل بطريقة سهلة وأنها تعد من أكثر الوسائل الفعالة في عدم حدوث حمل، كما يبدأ مفعولها بعد مرور يوم كامل من زراعتها.