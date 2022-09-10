أسرار لازانيا المطاعم زي المحترفين بقوام متماسك وطعم فاخر

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عمر شويل - جدة تعد اللازانيا من المأكولات الشهية التي تتسم بالنكهة المميزة كما يتم تحضيرها بخطوات بسيطة ومقادير غير مكلفة على الإطلاق فترغب الكثير من ربات المنازل في أن توفر مأكولات جديدة لأسرتها ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كيفية تحضير اللازانيا خطوة بخطوة. طريقة تحضير اللازانيا يتم تحضير اللازانيا بمكونات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي تلك المقادير: شرائح اللازانيا الجاهزة. نصف كيلو من اللحم المفروم. حبتان من البصل المفروم. حبتان من الثوم المفروم. كأس من الجبنة الموزاريلا المبروشة. نصف كأس من الجبنة البارميزان المبروشة. كوب من صلصة الطماطم. ملعقة من بيوريه الطماطم. 100 جرام من الزبدة. ملعقة من الريحان. نصف ملعقة من الفلفل الأسود. ملعقة من الملح. مقادير تحضير البشاميل نصف كأس من الدقيق. أربعة كؤوس من اللبن. زبدة. نصف ملعقة من الفلفل الأسود. رشة من الملح. طريقة تحضير لازانيا المطاعم يتم التحضير من خلال اتباع الخطوات الآتية: يتم تحضير البشاميل من خلال الحصول على إناء ويتم وضع فيه مكعبات الزبدة ثم الدقيق ويتم التقليب بملعقة من الخشب لحين أن تذوب الزبدة. بعد ذلك يتم وضع الحليب بشكل تدريجي مع التقليب منعًا لحدوث أي تكتلات وبعد ما يصبح الخليط متجانس يتم غلق النار ثم يتم إضافة الفلفل الأسود والملح. يتم تحضير حشوة اللازانيا ثم يتم وضع الإناء على النار وبعد ذلك يتم إذابة فيه مكعبات الزبدة وبعد ذلك يتم إضافة البصل والثوم المفروم ثم يتم القليب لحين أن يذبل البصل. بعد ذلك يتم إضافة اللحمة ويتم التقليب والقلي لحين أن يتغير لونها ثم إضافة القرفة والفلفل الأسود والملح مع التقليب. يتم إضافة الصلصة وخليط الطماطم وبعد ذلك يتم المياه على اللحمة ثم يتم تركه على نار هادئة مع التقليب لحين أن تنضج اللحمة. الحصول على صينية ويتم وضع فيها طبقة من البشاميل ثم يتم وضع شرائح اللازانيا ثم طبقة من الحشوة ثم طبقة من البشاميل وبعد ذلك يتم إضافة جبة الموتزاريلا ثم يتم تكرار الخطوات لحين أن تنتهي الكمية. القيام برش الجبنة البارميزان على الوجه ثم يتم وضع الصينية في الفرن وتركها لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يتم إخراجها من الفرن وتقدم. مكونات اللازانيا بالدجاج عشر شرائح من مكرونة اللازانيا. اثنان من صدور دجاج مقطعة شرائح رقيقة. ثمرة فلفل خضراء. ثمرة فلفل أخضر حار مكعبات صغيرة. ثمرة بصل كبيرة مبشورة أو مقطعة مكعبات صغيرة. نصف كوب من المشروم. كوب جبنة موزاريلا مبشورة. نصف كيلو حليب سائل دافئ. ملعقة كبيرة ونصف صلصة طماطم. ثلاثة ملاعق كبيرة دقيق أبيض. ملعقة ونصف الملعقة من السمن. زعتر وكارى وملح وفلفل أسود. طريقة تحضير اللازانيا بالدجاج يتم وضع السمن في إناء عميق وتسخينها على نار متوسطة قبل إضافة الدقيق. يتم إضافة الدقيق مع التقليب لمدة خمس دقائق حتى يصبح لون الدقيق ذهبيًا. يتم إضافة اللبن تدريجياً إلى الدقيق والسمن مع التقليب الجيد باستخدام المضرب اليدوي حتى تزداد كثافة الخليط. يتم إضافة الملح والفلفل الأسود إلى الخليط ويترك لمدة خمس دقائق قبل رفعه من على النار. يرفع الخليط من على النار ويترك جانباً حتى يتم استخدامه. في مقلاة متوسطة يتم وضع الزيت ويتم إضافة مكعبات الدجاج مع التقليب المستمر. يضاف الفلفل المكعبات والبصل مع التقليب ويضاف للخليط المشروم مع الاستمرار في التقليب. يضاف الملح والفلفل الأسود والزعتر والكارى والصلصة ويترك الخليط لمدة خمس دقائق قبل رفعها من على النار.

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