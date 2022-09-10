نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفه من المنزل لحل جميع مشاكل الشعر المجعد والهيشان في المقال التالي

عمر شويل - جدة فرد الشعر المجعد الذي يعتبر أزمة بالنسبة لكثير من البنات وكذلك السيدات، مما جعلهم يبحثن عن الطريقة الفعالة والمثالية لفرده، فلقد تنوعت الطرق ما بين طرق عادية مألوفة مثل استعمال مكواة الشعر، وطرق غير طبيعية مثل عمل بروتين للشعر أو كيراتين، وطرق طبيعية والتي تعتمد على استعمال الزيوت الطبيعية، وتعتبر الطريقة الطبيعية هي أنسب الطرق وأكثرها حفاظًا على صحة الشعر، فبجانب أنها تفرد الشعر كذلك تعطيه القوة واللمعان، كما تزيد كثافته وذلك عن طريق توفير العناصر التي يحتاجها لكي ينمو ويطول.

فرد الشعر المجعد:

فرد الشعر عبارة عن وسيلة تستعمل في تصفيف الشعر ليصبح شكله جميل وانسيابي، وهذا يحدث إما باستعمال المكواة أو المشط الخاص بفرد الشعر أو غيرها من الأجهزة المبتكرة التي تضر الشعر وتقصفه ،إلا أننا لدينا خيار أفضل وهو الاعتماد في فرد الشعر على الطرق الطبيعية للحصول على شعر قوي وصحي وسلس، الآن دعونا نوضح لكم هذه الطرق في الآتي ،وصفة الزيت الدافئ لفرد الشعر ، يعتبر الزيت الدافئ من أفضل الوسائل المستخدمة في تنعيم الشعر وفرده وترطيبه، من الزيوت المستخدمة في فرد الشعر زيت (جوز الهند، السمسم، اللوز) ويتم استعمال هذه الزيوت بالطريقة التالية:

يتم تسخين أي زيت من هذه الزيوت داخل الميكروويف من 10: 20 ثانية.

يدهن الشعر بالزيت الذي تم تدفئته، مع مراعاة التركيز على فروة الرأس من 10: 20 دقيقة.

يتم تسريح الشعر لضمان وصول الزيت الدافئ إلى كل الشعر.

في النهاية نحتاج إلى فوطة مبللة بالمياه الساخنة لكي يلف الشعر بها من 20: 40 دقيقة.

بعد مرور الزمن المحدد ينظف الشعر بشامبو متوازن، ولكن يجب تمشيط الشعر بعدها باستخدام مشط واسع الأسنان.

وصفة حليب جوز الهند لفرد الشعر:

لقد أثبت حليب جوز الهند فعاليته في فرد الشعر وتحفيزه على النمو، كما ساعد على تنظيف الشعر من البكتيريا والميكروبات الضارة، يمكن استخدام حليب جوز الهند بالطريقة التالية: