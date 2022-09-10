نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحل السحري لتبييض الأسنان وجعل ابتسامتك لامعه في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تعاني من صفار أسنانك فانت تفتقد اهم شئ في مظهرك وهو إبتسامتك، حافظ علي ثقتك بنفسك بأقل التكاليف، وإليك افضل الوصفات التي تحافظ علي بياض الاسنان، ويعاني الكثير من الشباب والبنات من اصفرار الاسنان والتي تحتاج الي عنايه خاصه، وخصوصا ان تكلفه تبييض الاسنان باهظه الثمن، ويوصي الكثير من متخصصي الاسنان بضروره الحفاظ علي نظافه الاسنان حتى لا تصاب بالامراض وليس فقط حفاظا علي شكل اسنانك بل حرصا علي صحتك الجسديه ، كما ان بياض الاسنان يجعلك تتمتع بصحه نفسيه جيده، ولذلك بعد بحث في طرق ووصفات كثيره اليك هذه الطرق التي ستجعل اسنانك بيضاء بدون تكاليف باهظه. وصفه الفراوله لجعل الاسنان بيضاء : الفراوله تحتوي علي فيتامين ج الذي يجعل الاسنان بيضاء. نقوم بخلط قليل من حبات الفراوله ثم نقوم بوضعها علي الاسنان ونتركها قليلا ثم نقوم بفركها.

نقوم بعمل هذه الوصفه اربعه مرات اسبوعيا.

نقوم بوضع حبه الفراوله مع بيكربونات الصوديوم وفركها بفرشاه الاسنان وتكرار هذه العمليه من مرتين الي ثلاث مرات اسبوعيا. وصفه قشر الموز لتبييض الاسنان : يحتوي قشر الموز علي البوتاسيوم والماغنسيوم الذي له فوائد كبيره للجسم وخاصه الاسنان ويساعد علي تبييض الاسنان. نقوم باختيار قشره موز طازجه وليس قشره سوداء.

نضعها علي الاسنان ثم نقوم بفركها ونتركها ربع ساعه.

نكرر هذه الوصفه مره يوميا. وصفه لتبييض الاسنان بالبرتقال: البرتقال يساعد علي تبييض الاسنان لاحتوائه علي فيتامين سي الذي يساعد علي تفتيح الاسنان وتنظيفها. نضع قشره البرتقال علي الاسنان ونقوم بفركها قليلا.

نستخدم هذه الطريقه مره كل اسبوع.

للحصول علي نتيجه افضل ينصح بتكرار الوصفه مرتين اسبوعيا. وصفه الفحم لتبييض الاسنان: يحتوي الفحم علي الفلوريد الذي يعمل علي التخلص من التسوس وتبييض الاسنان وجعلها لامعه. نقوم باحضار اناء فارغ.

نقوم باحضار ماء ساخن.

نقوم احضار قليلا من الفحم المطحون.

نضع المكونات في الاناء ثم نقوم بخلطها نحضر فرشاه ونضع الخليط علي الاسنان.

نكرر هذه الوصفه كل يوم مساء للحصول علي نتيجه افضل.

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