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عمر شويل - جدة تجربتي مع كبسولات فيتامين e للبشرة من أكثر التجارب المفيدة والتي بفضلها حصلت على بشرة أكثر نضارة، فمن المعروف للحصول على بشرة صافية يحتاج لوقت كبير ومنتجات بأسعار باهظة، ولكن فيتامين e اثبت قدرته في تغير مظهر بشرتي، وذلك لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة والتي تساعد في التخلص من التجاعيد والعلامات التعبيرية، فضلًا عن ترطيب البشرة بعمق والتخلص من مشاكل الجلد بوجه عام.

تجربتي مع كبسولات فيتامين e للبشرة

تبدأ تجربتي مع كبسولات فيتامين e للبشرة بعد إتمام الأربعين عامًا، ظهرت بعض علامات التجاعيد بالقرب من منطقة العين، وأصبحت بشرتي جافة ومُنهكة، فبحثت عن أفضل المنتجات لتطبيقها وكان من أفضلها كبسولات فيتامين e، لذلك داومت على إفراغ محتوى كبسولة يوميًا ووضعها على البشرة قبل النوم مباشرةً، وظهرت النتيجة بمرور الأسبوع الأول.

زيت فيتامين e للوجه قبل النوم

يمكنك إفراغ كبسولتين من الفيتامين مع ملعقة صغيرة من ماء الورد، وتدليك الوجه كاملًا قبل النوم مباشرةً لمدة عشر دقائق، ليمنح بشرتك العديد من الفوائد من أهمها ما يلي:

ترطيب البشرة والتخلص من الجفاف. تعزيز نضارة البشرة. يخلصك من علامات التجاعيد. يغلق المسام الواسعة بالوجه.

كبسولات فيتامين E للبشرة الدهنية

له العديد من الفوائد التي تتمثل فيما يلي:

حماية الجلد من أشعة الشمس. يعالج تهيج واحمرار الوجه. يقضي على الحبوب تدريجيًا. يساعدك في بقاء البشرة رطبة من الأعماق. يقلل من العلامات التعبيرية.

كيفية استخدام زيت فيتامين E للوجه؟

يمكنك إفراغ الكبسولات ووضعها على الوجه مباشرةً، والتدليك بحركة دائرية خفيفة لمدة عشر دقائق، ثم يغسل الوجه. تستطيعين أيضًا مزج محتوى الكبسولة مع القليل من زيت الليمون أو زيت الورد، ثم ضعيه على البشرة لمدة خمس دقائق اشطفيه بالماء.

هل كبسولات فيتامين E مضرة للبشرة؟

يعد من المنتجات الآمنة على البشرة سواء بالاستخدام المباشر للزيت، أو وضعه وتخفيفه بكريمات ومنتجات خارجية، ولكن يشكل الخطر منها في حالة استخدام كبسولات من أماكن مجهولة الهوية، لذلك لابد من الحصول عليه من إحدى الصيدليات لضمان جودة المنتج.

هل يمكن بلع كبسولات فيتامين E؟

يمكن تناول الكبسولات لكن يفضل إفراغ محتواها واستخدامه مباشرةً على البشرة، لكي لا تتعرضين للأضرار الصحية الناتجة عن تناول كمية مفرطة منه، ولكي تمنحي بشرتك قدر أكبر من مضادات الأكسدة وتغذيتها بشكل مباشر.

تجربتي مع كبسولات فيتامين e للبشرة مميزة ومفيدة للغاية، لذلك أنصح جميع النساء بتطبيقها للحصول على بشرة نضرة خالية من التجاعيد ولها إشراقه تدوم طويلًا.

الخلاصة

تجربتي مع كبسولات فيتامين e للبشرة تم توضيحها بالكامل، بدايةً من أهمية الاستمرار عليه للبشرة الدهنية وفوائده للوجه بشكل عام خاصةً قبل النوم، وكيفية استخدامه للاستفادة منه، وكافة التفاصيل المتعلقة بطريقة تناوله للحصول على وجه صحي خالي من العيوب.