نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة تأمين صحي – المستندات المطلوبة للحصول على التأمين الصحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعلم أنك تبحث عن شركة تأمين صحي توفر لك المتطلبات التي تحتاج لها، بدايةً من تأمين يغطي التكاليف الصحية ومستشفيات ذات خدمات جيدة سواء كنت مواطن سعودي أو مقيم داخل أراضيها، لذلك سوف نُطلعك على العديد من الشركات المميزة في خدمات التأمين الصحي، وسوف نوضح لك كامل التفاصيل المتعلقة بكل شركة وأسعارها.

شركة تأمين صحي

إليك أكثر من شركة تأمين صحي تعد الأفضل داخل المملكة، وهم كالآتي:

شركة بوبا فهي الأشهر عالميًا حيث تمتد خدماتها لأكثر من ١٩٠ دولة حول العالم، وتقدم للمواطنين والمقيمين خدمات تأمينية لجميع أفراد العائلة.

التأمين الصحي لشركة وقاية؛ يوفر لك خدمات صحية شاملة للعديد من العلاجات وأيضًا متابعة الحمل وعمليات الولادة لزوجات المؤمن عليهم.

أسعار شركات التأمين الصحي الفردي

إليك أبرز شركات التأمين الصحي الفردي:

شركة تكافل الراجحي؛ يقدم لك أفضل الأسعار وفقًا للفئة العمرية التي تبدأ من ٢٣٥ريال لعمر٣٠ وحتى ٢٠٠٠ريال لفئة ٥٠عامًا.

تأمين شركة ميدغلف؛ يبدأ سعر التأمين من ٩٠٠ ريال للفئة العمرية٥٠ عامًا وحتى ٤.٥٠٠ريال للفئة العمرية ٦٠عامًا.

شركة اتحاد الخليج؛ يبدأ سعر التأمين من فئة ٥٠عامًا بمبلغ ٧٥٠ريال حتى فئة ٧٠عامًا بمبلغ ٨٠٠٠ ريال.

أرخص تأمين صحي فردي

تقدم شركة بوبا أرخص تأمين يشمل الآتي:

تقدم لك باقات متنوعة من التأمين لتغطية كاملة للعيادات الطبية.

تقدم اسعار تأمين طبي تبدأ من ٨.٧٠٠ ريال وحتى ١٦.٥٠٠ ريال للخدمات الطبية.

وحد أقصى ٢٨.٥٠٠ لتغطية مصاريف الحمل والولادة.

ما هو التأمين الصحي الفردي؟

هو عقد يتم بين إحدى شركات التأمين الطبي وبين الشخص المؤمن عليه، يتفق فيه على دفع مبلغ مالي سنوي يتم تحديد وفقًا لبنود وثيقة التأمين، في مقابل تعهد الشركة المؤمنة بتغطية التكاليف الطبية للمؤمن عليه بداية من الفحص وحتى العلاج وغيرها من مميزات تأمين الشركات، ويجوز الاتفاق على نوع تأمين فردي أو يشمل أفراد العائلة.

ماهي المستندات المطلوبة للحصول على التأمين الصحي؟

إذا كنت مواطن سعودي عليك بتقديم صورة من بطاقة الأحوال الخاصة بك.

أما إذا كنت مقيم داخل المملكة لابد من تقديم صورة من الإقامة.

تقديم خطاب من جهة العمل.

تعبئة الطلب الخاص بالتأمين.

تقديم نموذج إقرار طبي.

كيفية الاستعلام عن التأمين الصحي؟

الدخول للموقع الإلكتروني لمجلس الضمان الصحي.

دون رقم الهوية الوطنية، أو الإقامة.

أعد كتابة رمز التحقق المرئي.

اضغط متابعة.

ستظهر لك بيانات وثيقة التأمين.

شركة تأمين صحي لابد من الاشتراك بها للاستفادة من الخدمات والمميزات التأمينية، وتخفيف عبء التكاليف الطبية التي تشمل التشخيص، والعلاج، وأيضًا مراحل الحمل والولادة لزوجات المؤمن عليهم.

شركة تأمين صحي قدمنا لك أفضل الشركات المتخصصة فى التأمينات الطبية، بالإضافة إلى أسعار التأمين وارخص تأمين فردي، ووضحنا لك كيفية الاستعلام عن التأمين والأوراق المطلوبة للاشتراك والاستفادة من تلك الخدمات.