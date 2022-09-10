نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة السليق بقدر الضغط السعودية ما هي مكونات السليق؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة السليق بقدر الضغط، واحدة من أطيب الأكلات مذاقًا، وهي أكلة شعبية سعودية، تنتشر في شبه الجزيرة العربية، وهي معروفة باسم السليق الطائفي، وكذلك يتم طهيها بطريقة السليق المكاوي، وكلاهما مختلف عن الآخر والفرق بين السليق الطائفي والمكاوي، هو الاختلاف في كيفية الطهي، بالإضافة إلى اختلاف آخر في بهارات السليق، وإذا كنت تتساءل “ما هو السليق السعودي؟” فهذا الطبق عبارة عن أرز أبيض مصري، يتم طبخه مع المرق، وإضافة اللحم أو الدجاج، كما يمكنك اتباع طريقة عمل السليق بالحليب، ولكن من اخترع السليق؟ يشير أقدم طاه سعودي الجنسية، ويدعى إبراهيم اليماني، إلى أن السليق الطائفي، هو أكلة شعبية سعودية قديمة للغاية، تتوارثها الأجيال السعودية، وهو نفسه قد حصل على أسرار نجاح السليق الطائفي من والده، وهو مؤسس أقدم مطعم شعبي في الطائف، قبل ثمانين عامًا كاملة، ومازال يحتفظ بنفس الإقبال عليه حتى الآن.

هل السليق صحي؟

طريقة السليق المعروفة في طهيه، تختلف وفقا لمكونات السليق الطائفي، والإضافات الموجودة بها مثل؛ سليق لحم في قدر الضغط، أو طريقة عمل السليق بالدجاج بقدر الضغط، كما يمكنك عمل سليق سريع بدون دجاج، كما يمكنك عمل استخدام طريقة السليق باللبن، وطريقة عمل السليق بالدجاج. وكل تلك الطرق تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، إلى جانب الدهون الكثيرة، ولهذا السبب إذا أردت أن تتجنب زيادة الوزن، يجب ألا تعتاد على تناول السليق كثيرًا. وتوجد وجبات سعودية شعبية أخرى مثل، طريقة عمل الكبسة السعودي، وطريقة عمل المثلوثة السعودية، وطريقة عمل الفتيت السعودي، وغيرها الكثير من الأكلات الشهية.

ما هي مكونات السليق؟

دجاجة كاملة مقطعة وزنها حوالي كيلو ونصف جرام.

3 أكواب من الأرز المصري.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السمن.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة.

½ ملعقة صغيرة من المسكتة المطحونة.

3 ورقات غار.

عودان من القرفة.

4 حبوب من الهيل الصحيحة.

علبة قشطة.

4 أكواب من الحليب السائل.

رشة ملح حسب الرغبة.

كيف أسوي سليق بقدر الضغط؟