نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه الأرز المعمر الفلاحى على أصوله بريحه وطعم زمان و سر الوش الكريمي المحمر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الأرز المعمر الفلاحي، من أشهر الأكلات المصرية التي يشتهر بها الأرياف وأهل الصعيد هي الأرز المعمر فهو من الأكلات التي تربينا جميعا عليها لذلك هناك الكثيرين الذين يحبون تناول هذه الوجبة، ولذلك تقوم الكثير من الأمهات وربات البيوت بتحضير هذه الأكلة في المناسبات والتجمعات لأن الجميع يجتمع على حب هذه الوصفة، ولكن هناك الكثيرين الذين لا يستطيعون تحضير الأرز المعمر بالطريقة المظبوطة ليس كما كان بحضر زمان، لذلك أردنا أن نقدم لكم طريقة عمل الارز المعمر علي اصوله بطعم ورائحة زمان مع معرفة أسرار تحضيره وسر وجه الطاجن المحمر واللذيذ. مقادير عمل الارز المعمر الفلاحي المالح 2 كوب أرز مصري مغسول ومصفي

3 كوب حليب ( يمكن استبداله بكوب ونصف حليب و كوب ونصف من الشوربة).

2 ملعقة كبيرة سمنة البلدي.

3 ملعقة كبيرة قشطة.

ملعقة كبيرة ممسوحة ملح (حسب الرغبة).

نصف ملعقة صغيرة سكر.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة تحضير الأرز المعمر قبل البدء في تحضير الطاجن نقوم بتشغل الفرن لكي يسخن قبل وضع الطاجن بداخله.

بعد ذلك نأتي بالطاجن أو في الإناء الذي يتواجد لديك ونقوم بتوزيع القليل من السمن داخل الطاجن مع جميع الجوانب.

ثم نأتي بالأرز المصري ونقوم بغسله بالماء الجاري ثم نصفيه من الماء.

نضع على الأرز الملح والسكر والفلفل الأسود ونقلبهم جيدًا مع بعضهم.

ثم نقوم بوضع الأرز في الطاجن الذي قمنا بتحضيره.

نأتي بالحليب أو الحليب والشوربة ونقوم بوضعهم في إناء على النار حتى يغلوا، ثم نرفع الحليب من على النار.

نسكب الحليب المغلي على الارز ونقلبه معه جيدا.

بعد ذلك نغطي على الطاجن ونتركه على جنب لمدة نصف ساعة.

ثم تضاف القشطة على وجه الرز بدون تقليب أو خلط.

نضع الطاجن في الفرن الساخن أسفل الشواية حتى يغلي الطاجن ويأخذ وجه محمر وذهبي وجميل.

نعلق الشواية ثم نقوم بإشعال الفرن من الاسفل و تكون درجة الحرارة هادئة جدًا.

ثم نترك الأرز المعمر حتى يتم تسوية لمدة 15 دقيقة إلى 20 دقيقة.

بعد ذلك نخرج الطاجن من الفرن ونقوم بتوزيع ملعقة صغيرة من القشطة على وجه الطاجن لكي تعطي له طعم مميز ثم يقدم إلي الطعام بالصحة والهنا.

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