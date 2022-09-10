نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جل الصبار والخيار أقوى سيروم طبيعي لشد الوجه لبشرة بيضاء بدون تجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيروم طبيعي لشد الوجه ، يعد جل الصبار والخيار هما من المكونات الطبيعية التي يتم تحضير سيروم طبيعي منها يعمل على ترطيب الجلد ويزيل التجاعيد ويجعل الوجه مشدود، يتم استخدام على الوجه والرقبة وهو أيضاً آمن على منطقة العينين، ويعد هو سيروم طبيعي خالي تمامًا من أي مكون كيميائي، فهو يتم تحضيره بالمنزل من مكونات طبيعية 100%، فالكثير من السيدات يضهر عليهن علامات تقدم العمر، فيعد هذا السيروم مكافح لعلامات الشيخوخة وتقدم العمر، فهو سحر وكنز طبيعي متوفر بالمنزل لا يحتوي السيروم على الخيار وجل الصبار فقط بل يحتوي على زيت الزيتون الذي يحتوي على فوائد هامة للبشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أفضل الخطوات لعمل سيروم طبيعي لشد الوجه بالمنزل.

مكونات عمل سيروم طبيعي لشد الوجه بالمنزل

يتم تحضير السيروم بالمنزل من خلال مكونات طبيعية وآمنة على البشرة وهي كما يلي:ـ

حبة من الخيار.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.

5 ملاعق كبيرة من جل الصبار.

طريقة التحضير

يتم تحضير سيرم طبيعي لشد الوجه من جل الصبار والخيار باتباع الخطوات الآتية:ـ

نقوم بغسل حبة الخيار جيداً ثم نقوم ببشرها باستخدام المبشرة حتي تصبح ناعمة. ثم نقوم بتصفية بشر الخيار باستخدام مصفاة سلك، حتي نحصل على عصير الخيار. في طبق صغير نضيف 3 ملاعق كبيرة من عصير الخيار المصفى، ثم نضيف إليه ملعقتين من ماء الورد. ثم نضيف إلي الخليط ملعقة كبيرة من العسل، ثم نضيف ملعقتين من زيت الزيتون. ثم نقلب المكونات جيداً حتي تمتزج مع بعضها البعض، ثم نضيف إلي الخليط جل الصبار. ثم نستمر في تقليب المكونات حتي نحصل على خليط يشبه الجل أو يصبح بقوام كريمي ناعم. يسكب الخليط في عبوة صغيرة، ثم يحفظ داخل الثلاجة لمدة أسبوع مع إحكام غلقه جيد.

طريقة الاستخدام