نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هديتي للعرايس اليوم….وصفه النشا لإزالة شعر الوجه والجسم كله بدون أي آلم ومش هيرجع تانى في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفه النشا لإزالة شعر الوجه والجسم كله، النشا من أفضل الطرق الطبيعية لإزالة شعر الوجه والجسم، وهي طريقة فعالة جدا للنساء التي لا تحب استعمال المواد المصنعة التي تحتوي على مواد مع كيميائية ضارة، صنفت النشا أنها من أهم وسائل إزالة الشعر في كثير من البلدان، لأنها تزيل الشعر من البشرة الحساسة والجسم عموماً بسهولة وسرعة دون الشعور بالألم كما أن استخدامها يؤخر ظهور الشعر لفترة طويلة، تعد وصفة النشا لإزالة شعر الوجه والجسم من أهم الوصفات المجربة للجسم. وصفه النشا لإزالة شعر الوجه والجسم كله وصفة النشا لإزالة شعر الوجه والجسم مع بياض البيض من أهم الوصفات لإزالة الشعر. المكونات 2 بياض بيض.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من النشا. طريقة التحضير يتم ضرب بياض البيض جيدا، ثم نضيف له السكر والنشا.

نضع الخليط على البشرة بطريقة دائرية باتجاه نمو الشعر.

نتركه على الوجه لمدة 10 دقائق، ثم نقوم بفركه بقطعة من القماش.

يتم ترطيب الوجه بعد إزالة الشعر، بماء الورد أو الزبادي. الوصفة الثانية النشا والعسل لإزالة شعر الوجه المكونات ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيره من عصير الليمون. طريقة التحضير تخلط المكونات مع بعضها حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.

يترك على البشرة لمدة 15 دقيقة.

تُفرك البشرة لمدة 5 دقائق باتجاه معاكس لنمو الشعر، ثم نغسلها بالماء البارد.

تكرار هذه الوصفة كل ثلاثة أيام للحصول علي نتائج مذهلة. الوصفة الثالثة النشا والكركم لإزالة شعر الوجه المكونات 3 ملاعق طعام من الزبادي.

3 ملاعق طعام من الكركم.

3 ملاعق طعام من النشا. طريقة التحضير نخلط المكونات جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

يوزع على البشرة ثم يترك 15 دقيقة.

تفرك البشرة بطريقة دائرية باتجاه نمو الشعر حتى تقع الشعيرات الصغيرة.

نغسل البشرة أولا بالماء الدافئ ثم البارد.

بعض النصائح عند إزالة الشعر من الوجه

عند إزالة الشعر من الوجه يجب عمل التالي:

اختيار المتمسك المناسب للواجهة وتكراره بشكل منتظم للحصول على النتائج المطلوبة.

ترطيب البشرة بعد إزالة الشعر منها بكريم ترطيب أو بالزيوت الطبيعية. اهمية وفوائد النشا في إزالة شعر الوجه والجسم للنشا العديد من الفوائد في إزالة الشعر منها:- إن النشا تحتوى لعى مادي هلامية، هذه المادة عندما تجف على البشرة الشعر يتلصق بها وبالتالى يسهل إزالة الشعر بكل سهوله وبدون ألم .

تعمل النشا على تقليل ظهور الشعر وإضعاف نمو بصيلة الشعر .

تعمل على تقشير وإزالة الجلد الميتفي البشرة .

كماإنها تحتوى على الحديد والكالسيوم التى لها دور كبير في تجديد خلايا البشرة

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