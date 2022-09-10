نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري كريم العرائس السحري…كريم لبان الدكر والنشا لتفتيح الوجه والأماكن الداكنة في الجسم وشد البشرة والتخلص من التجاعيد هتشوفي لفرق بنفسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم لبان الدكر والنشا لتفتيح الوجه، تعاني بعض النساء من ظهور الخطوط والتجاعيد على البشرة في وقت مبكر مما يدل على التقدم في السن ،كما تعاني كثير من الفتيات والسيدات من مشكلة أسمرار منطقة تحت العينين وظهور البقع الداكنة في عدة مناطق للبشرة مما يؤثر على جمالهن وبالتالي يؤدي إلى حالة نفسية سيئة، وبالتالي يتساءل الكثير منهم عن حلول أو طرق طبيعية للتخلص من تلك المشاكل والحصول على بشرة نضرة خالية من المشاكل لذا سوف نوضح لكم الحل السحري

كريم لبان الدكر والنشا لتفتيح الوجه

طريقة تحضير كريم النشا واللبان الدكر لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد والاسمرار

و الوصفة الفعالة من اللبان الذكر للحصول على الكولاجين الطبيعي بالمنزل للتخلص من التجاعيد والخطوط البيضاء والبقع الداكنة والحصول على بشرة بيضاء وحيوية.

المكونات المطلوبة

ملعقتان ونصف من نشا الذرة.

ملعقتان ونصف من اللبن الزبادي.

ملعقتان وربع من اللبان الذكر المطحون.

ملعقة وربع عسل نحل.

نصف ملعقة من نوع جيد من الكريم المرطب المناسب لنوع البشرة.

طريقة تحضير وصفة اللبان الذكر ونشا الذرة لتفتيح البشرة و إزالة البقع السوداء

نحضر بوله زجاجية صغيرة ونضع بها كمية الزبادي ثم نضيف إليه مطحون اللبان الذكر ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط.

نضيف كمية عسل النحل ونقليه مع الخليط السابق وفي النهاية نضيف نشا الذرة ونقلب الجميع جيدا حتى تمام التجانس والامتزاج.

نغسل البشرة بالماء جيدا ثم نبدأ بوضع كمية من الخليط السابق على الوجه والمناطق الداكنة في الجسم مع التدليك برفق ثم نتركه على البشرة حوالي نصف ساعة.

نغسل البشرة بالماء الفاتر جيدا لإزالة بقايا الخليط ثم نجففها ونضع كريم الترطيب المناسب للبشرة.

نكرر هذه الوصفة مرتين خلال الأسبوع لمدة شهر ونصف للوصول إلى أفضل نتيجة مبهرة لبشرة بيضاء خالية من البقع السوداء والخطوط البيضاء .

ماسك الزبادي ولبان الذكر والليمون لتبيض البشرة

المكونات المطلوبة

ملعقة ونصف من الزبادي.

ملعقة ونصف من مطحون اللبان الذكر.

ملعقة من عصير الليمون.

نصف ملعقة من الترمس المطحون.

ملعقة من العسل.

طريقة تحضير ماسك الزبادي ولبان الذكر والليمون لتبيض البشرة