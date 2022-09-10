كيك الأفران (الكيك بوكس) أحلى وأشيك من الجاتوه

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عمر شويل - جدة كيك الأفران من أنواع الكيك البسيطة التي تتميز بشكل مختلف عن باقي أنواع الكيك، ويعتبر الكيك بوكس شكل جديد لتقديم الكيك حيث يقدم في قوالب فويل صغيرة، ويمكنك تزيين الكيك بالكريمة مثل الجاتوه وتقديمه في المناسبات للضيوف بدلاً من شراء الحلويات الجاهزة غالية الثمن، كما تحرص كثير من الأمهات على عمل الكيك بوكس لأطفالهم وخصوصاً في أيام المدارس، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كيك الأفران بخطوات سهلة وسريعة. مكونات عمل كيك الأفران

2 بيضة.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الزيت.

كوب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة ونصف من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح. طبقة الكريمة

كوب ماء مثلج.

كوب من بودرة الكريم شانتيه.

2 ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. مكونات صوص الشوكولاتة

ربع كوب من السكر.

ربع كوب من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كوب من الحليب.

ربع كوب من الزيت. طريقة التحضير لتحضير طبقة الكيك : في إناء عميق وجاف نضع البيض ونصف كوب من السكر مع إضافة ملعقة صغيرة من الفانيليا. ثم نقلب بالمضرب اليدوي حتى يذوب السكر. ثم نضيف نصف كوب من الماء الدافئ ونصف كوب من الزيت مع استمرار التقليب. ننخل المكونات الجافة وهى كوب من الدقيق، ورشة الملح، وملعقة كبيرة من البيكنج بودر، وملعقتين ونصف من الكاكاو. ثم نضيف المكونات الجافة بالتدريج مع التقليب حتى تمتزج مع باقي المكونات. نوزع خليط الكيك في 6 قوالب فويل ثم نضعها في صينية كبيرة. ثم تخبز لمدة 15 دقيقة في فرن ساخن مسبقاً على درجة 170 مئوية على الرف الأوسط. يمكنك خبز الكيك في صينية كبيرة وتستغرق مدة الخبز حوالي 22 دقيقة. طريقة التزيين لتحضير طبقة الكريمة: نخفق الكريم شانتيه البودرة مع الماء المثلج والفانيليا والسكر البودرة بالمضرب الكهربي أو اليدوي حتى نحصل على قوام كريمي. نوزع طبقة متساوية من الكريمة على قوالب الكيك. نضع القوالب في المجمد لمدة 30 دقيقة لتتماسك. لتحضير صوص الشوكولاتة : في إناء عميق نضع السكر، والكاكاو، والزيت، والحليب، والفانيليا مع التقليب. يرفع الخليط على النار مع التقليب المستمر حتى يغلي ثم نطفئ النار. نترك صوص الشوكولاتة يبرد ثم يوزع على قوالب الكيك. ندخل القوالب في الثلاجة لحين التقديم.

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