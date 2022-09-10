نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطالة الرموش وتكثيف الحواجب في 3 أيام اسرع وصفه فعاله بسرعه خيالية بطريقة طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الرموش القصيرة والحواجب الخفيفة من المشكلات التي تزعج المرأة والتي تقلل من جمال إطلالتها، حيث تظهر الوجه أقل نضارة وأكثر شحوبًا، كما أنها تعطي سنًا أكبر لملامح وتقاسيم الوجه، كما أن الرموش الطويلة والحواجب الكثيفة تبرز جمال العيون؛ لذا تسعى كل سيدة إلى البحث عن وصفات طبيعية تساعد على تكثيف الحواجب وإطالة الرموش، وسوف نستعرض، من خلال هذا المقال، وصفات فعالة في ذلك ولا تحتاج سوى لثلاثة أيام لكي يبدأ مفعولها في الظهور.

وصفة الحواجب والرموش من عصير البصل

وصفة عصير البصل لإطالة الرموش وتكثيف الحواجب، تعتبر من الوصفات السريعة والفعالة، والتي تتم كالتالي:

قومي بتقطيع بصلة وتقشيرها وغسلها، ثم قومي بضربها في الخلاط مع قليل من الماء.

بعد ذلك صفي عصير البصل ثم طبقيه على الحواجب والرموش مع التدليك بلطف على مدى ربع ساعة.

ثم قومي بترك عصير البصل على الرموش والحواجب، لمدة ربع ساعة أخرى.

كرري استخدام الوصفة كل يوم واستمري عليها لمدة 10 أيام .

وصفة زيت الزيتون والعسل للحواجب والرموش

تعتبر هذه الوصفة من الوصفات السهلة، والفعالة في نفس الوقت، في إطالة الرموش وتكثيف الحاجبين، وتعتمد تلك الطريقة على الخطوات التالية:

قومي بخلط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع أخرى من العسل الأبيض الطبيعي.

أضيفي الخليط ملعقة من الماء الدافئ، مع التقليب الجيد حتى تتأكدي من تجانس الخليط، وأن يكون قوامه غليظ.

أضيفي الخليط ملعقة من الماء الدافئ، مع التقليب الجيد حتى تتأكدي من تجانس الخليط، وأن يكون قوامه غليظ. استخدمي الخليط في تدليك الحواجب برفق لمدة عشر دقائق، ثم ضعي منه على الرموش.

اتركي الخليط على الرموش والحواجب لمدة ساعة.

بعد ذلك اغسلي الحواجب والرموش بماء فاتر.

كرري الوصفة مرتين كل أسبوع.

وصفة تطويل الرموش ببذور الحلبة مع زيت اللوز الحلو

ينصح باستخدام زيت اللوز الحلو مع الحواجب والرموش؛ حيث يمتلك العديد من الفوائد اللازمة لتعزيز نموها وتحسين مظهرها، ويمكن تطبيق تلك الوصفة كالتالي: