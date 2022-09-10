نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمتعي بقدم ناعمه كأطفال….ولأول مرة ماسك طبيعي لتقشير اليدين والقدمين والتخلص من الجلد الميت نتيجه فعاله هتشوفي الفرق بنفسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك طبيعي لتقشير اليدين والقدمين والتخلص من الجلد الميت، تقشير القدمين من أكثر المهام التي تبحث عنها جميع السيدات وذلك حتى تصبح قدميها جميلة وناعمة وخالية من التشققات بشكل نهائي، ومن المعروف أن القدم الناعمة تجعل السيدة في مظهر أكثر أنوثة على عكس القدم المتشققة والخشنة، ويوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي يمكنك من خلالها تقشير القدمين، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية جعل القدم جذابة وكيفية تحضير ماسكات لتقشير القدمين.

ماسك طبيعي لتقشير اليدين والقدمين والتخلص من الجلد الميت

يوجد أكثر من مكون طبيعي وصحي يمكن الإعتماد عليه في عملية تقشير القدمين وسوف نوضح في هذا المقال بعض من تلك المكونات.

الملح لتقشير القدمين

يعتبر الملح واحد من أهم المكونات التي يعتمد عليها في عملية تقشير القدمين ويمكن استخدامه كالأتي:

المكونات:

ملعقتين من الملح.

ملعقتين من السكر.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

خطوات التحضير:

نحضر وعاء كبير ونضع به جميع المكونات السابقة ثم نقوم بخلطهما جيداً حتى تمام التجانس.

نقوم بعد ذلك بوضع القدمين في ماء دافئ لمدة 10 دقائق ثم نقوم بفرك القدمين لمدة 5 دقائق باستخدام الخليط الذي تم أعداده.

نغسل القدمين ونرطبهما باستخدام الكريم المناسب ثم نقوم بارتداء الجوارب.

يتم تكرار تلك الوصفة مرتين أسبوعياً حتى نحصل على نتيجة مرضية.

استخدام الحجر لتقشير القدمين

يعتبر الحجر من أكثر الطرق والمواد الفعالة المستخدمة في تقشير القدمين، حيث يمكن استخدامه كالأتي:

المكونات:

حجر حفاف.

كيفية التحضير:

نقوم أولاً بوضع القدمين في ماء دافئ لمدة 10 دقائق، ثم نقوم بفرك القدمين باستخدام الحجر الجاف.

نقوم بعد ذلك بغسل القدمين ثم نقوم بترطيبهما ونرتدي الجوارب.

نقوم بتكرار تلك الوصفة مرة كل أسبوعين.

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