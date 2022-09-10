نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والفازلين كنز رهيب: في شد وتفتيح البشرة وترطيب هائل يجعلك بنت ١٦ عام ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم اليوم النشا والفازلين كنز رهيب , في التفتيح الفوري وشد البشرة ويخلصك من التجاعيد المبكرة يترك البشرة جميلة جدا ومع كل هذه الفوائد التي يمنحها الكريم للبشرة ألا أنه رخيص الثمن وتكلفته بسيطة وموجود في كل منزل فمن المعروف عن الفازلين أنه ذات ترطيب هائل للبشرة ويترك البشرة ناعمة مثل الحرير ومعنا أيضا النشا الذي يعمل على تفتيح البشرة بشكل رائع ويعمل علي تحفيز مادة الكولاجين في البشرة وأيضا جيل الصبار الطبيعي فهو يعمل علي تنقية البشرة ويخلصك من الزيوت الزائدة في البشرة ويقضي على الحبوب ومعنا أيضا زيت الورد لمزيد من الترطيب العميق غير هذا أن رائحته عطرة رائعة للبشرة من خلال هذا المقال من موقع ثقفني سوف نتعرف أكثر علي طريقة تحضير النشا والفازلين كنز رهيب هذا الكريم الرائع في تفتيح وشد البشرة من أول استخدام فوري2022.

مكونات عمل النشا والفازلين كنز رهيب في تفتيح البشرة بشكل مبهر للغاية2022

سوف نتعرف على مكونات هذا الكريم مكونات سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

١ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة كبيرة من الفازلين.

١ملعقة كبيرة من زيت الورد.

١ملعقة صغيرة من جيل الصبار.

طريقة التحضير

معنا الأن طريقة تحضير الكريم بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-

نحضر وعاء نظيف جدا ونضع فيه ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من الفازلين ونقلب جيداً حتى يمتزج المكونات جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة كبيرة من زيت الورد ونقلب جيداً حتى يمتزج الزيت مع المكونات. ثم نضيف ملعقة صغيرة من جيل الصبار ونخلط جيداً حتى نحصل على قوام كريمي ناعم جداً. ثم نضع الكريم في علبة زجاجية محكمة الغلق ونحتفظ به بداخل أو خارج الثلاجة.

طريقة الاستخدام

اليوم معنا طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-

نقوم بغسل أي منطقة تريدين تفتيحها البشرة أو الجسم جيداً بماء دافئ حتي تتفتح المسامات.

بعد ذلك نقوم بتوزيع الكريم علي المنطقة جيداً بحركات دائرية خفيفة حتي نتأكد من أن الكريم تم توزيعه بشكل جيد.

ثم نترك الكريم علي البشرة أو أي منطقة في الجسم لمدة ساعة كاملة .

بعد ذلك نقوم بغسل البشرة جيداً بالماء الدافئ ثم بالماء البارد حتي نغلق المسامات.

ثم نقوم بترطيب البشرة جيداً بكريم أو زيت مناسب لبشرتك .

فوائد النشا والفازلين كنز رهيب لتبييض وشد البشرة بشكل مبهر للغاية2022

نقدم لكم فوائد هذا الكريم الرائع والمميز هي كالتالي:-