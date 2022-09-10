نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد زيت الزيتون للشعر الجاف والخشن ووصفات مذهلة لتنعيم الشعر به في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد زيت الزيتون للشعر الجاف والخشن لا تخفى عنا، فمنذ القدم استُخدم زيت الزيتون في وصفات تنعيم الشعر، وغير ذلك فإنه من الزيوت القليلة التي تجمع عدداً كبيراً من المعادن والفيتامينات، ولكن للحصول على أكبر فائدة من زيت الزيتون يفضل استخدام زيت الزيتون البكر أو الخام في ذلك، فهو الأفضل والأكثر فعالية، ويمكن استخدام زيت الزيتون في حالته الطبيعية كحمام زيت أو دخوله في وصفات وخلطات الشعر، وفي هذا المقال جمعنا لكم أهم استخدامات زيت الزيتون للشعر وكذلك أهم وصفات للشعر الخشن والمجد بزيت الزيتون يمكنك أن تطبقيها وتنعمي بشعر صحي.

يفتقد الشعر الجاف إلى الترطيب الطبيعي، وهذا ما يوفره زيت الزيتون للشعر الجاف، حيث يمده بالترطيب اليومي اللازم.

به نسبة كبيرة من فيتامين E مما يساعد في تقوية الشعر الضعيف والمجهد.

يترك الشعر لامعاً ورطباً بشكل طبيعي.

يعالج تلف الشعر وتساقطه الناتج عن جفاف بصيلاته.

يساعد على إعادة بناء الشعر التالف والمتقصف.

يعمل زيت الزيتون على تحفيز فروة الرأس لإنتاج بروتين الكيراتين الطبيعي.

يزيد زيت الزيتون من كثافة الشعر الخفيف الناتج عن التساقط.

يحتوي زيت الزيتون على مادة الاوميجا 3 التي تغذي الشعر وتحميه وتزيد من قوته.

يحمي الشعر من تحول لونه إلى اللون الأبيض، حيث أن زيت الزيتون يحتوي على فيتامينات تعزز من لون الشعر وصبغته الطبيعية.

يستخدم في وقاية الشعر من آشعة الشمس والتي تؤثر بشكل سلبي على صحة الشعر وتسبب جفافه وتقصفه.

يحتوي زيت الزيتون على الكبريت والبوتاسيوم والماغنيسيوم والزنك وهي معادن مهمة لصحة الشعر.

استخدامات زيت الزيتون للشعر المجعد

يمكن استخدام زيت الزيتون وحده كحمام للشعر المجعد قبل غسل الشعر بساعتين حتى يسهل تمشيطه والعناية به.

كما يمكن استخدام قطرات صغيرة منه كزيت لتصفيف الشعر ولكن ليس بشكل يومي.

توضع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون علة كريم التصفيف اليومي للمزيد من الترطيب واللمعان.

وصفات زيت الزيتون للشعر الجاف والخشن

وصفة زيت الزيتون وزيت الخروع

يُخلط مقدار فنجان من زيت الزيتون مع فنجان من زيت الخروع.

يُضاف كبسولة واحدة من زيت فيتامين E وتخلط جميعها ثم توضع كحمام زيت على الشعر قبل غسل الشعر بساعتين.

وصفة زيت الزيتون والماء

نخلط نصف كوب من زيت الزيتون مع نصف كوب من الماء في الخلاط حتى يفتح لونه.

نضع الخليط على الشعر ثم نتركه لمدة نصف ساعة ونغسل الشعر.

نكرر هذا الماسك مرة في الأسبوع.

هل يمكن استخدام زيت الزيتون الخاص بالأكل لوصفات الشعر

زيت الزيتون البكر أو الخام يمكن استخدامه للشعر بالفعل، فهو يحتوي على فيتامينات ومعادن طبيعية وغير معالجة كيميائياً، مما يجعله خياراً جيداً لوصفات الشعر، ولكن يمكن إضافة القليل من زيت جوز الهند إليه لإخفاء رائحته المزعجة.