معجزة التنعيم وفرد الشعر…كنز رباني لفرد وتنعيم الشعر المجعد الخشن ومنع تقصف الشعر وتطويله نتيجة روعه من اول أسبوع

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عمر شويل - جدة كنز رباني لفرد وتنعيم الشعر المجعد الخشن ومنع تقصف الشعر وتطويله، تحلم السيدات والفتيات في عمل كيراتين طبيعي بمكونات طبيعة في المنزل، لأن ذلك الذي يستخدم في محلات التجميل والكوافيرات به مواد كيميائية ضارة، بالإضافة إلى غلو أسعارها، فهي تتسبب في مشاكل كثيرة للشعر أهمها التساقط والهيشان والتقصف، و تتلف بصيلات الشعر السليمة، لذلك سنعرض لك طريقة ممتازة لعمل كيراتين في المنزل.

كنز رباني لفرد وتنعيم الشعر المجعد الخشن

هذه الطريقة من أفضل الطرق لعلاج تقصف الشعر ، والشعر المجعد ومكوناتها متاحة بالمنزل وهي كالتالي:

مكونات الوصفة

ثلاث معالق من خل التفاح.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ثلاث ملاعق من النشا.

2 بيضة.

طريقة تحضير الوصفة

نحضر إناء متوسط ونضع جميع المكونات السابقة فيه ونخلطهم جيدا حتى تتجانس جميع المكونات.

نضع الخليط على فروة الرأس وندلك بلطف في حركة دائرية باتجاه عقارب الساعة.

يترك الخليط على الرأس لمدة 20 دقيقة.

يغسل الشعر بالماء العادي.

وصفة البيض والأفوكادو وحليب جوز الهند

البيض والأفوكادو وحليب جوز من أهم المكونات الطبيعية التي تستخدم اعمل كيراتين طبيعي كالتالي:

مكونات الوصفة

2 بيضة.

2 ثمرة أفوكادو.

2 موزة.

6 معالق من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

نضع جميع المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي ونضرب جيداً.

قومي بتسريح الشعر جيدا وقسميه لعدة أقسام.

ضعي الخليط على الشعر من الفروة وحتى الاطراف.

توضع الوصفة على الشعر لمدة لا تقل عن 120 دقيقة.

اغسلي شعرك باستخدام الشامبو المفضل.

دلكي شعرك باستخدام البلسم.

كيفية زيادة الكيراتين الطبيعي في الجسم

الحفاظ على الكيراتين الطبيعي مهم من أجل الشعر، لذلك يجب إتباع الآتي: