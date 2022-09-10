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عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة العشر دقائق الهشه القطينة لجمع أنواع المخبوزات، تتميز عجينة ال10 دقائق بسهولة التحضير حيث توفر لك الوقت والمجهود في صنعها، تعتبر من أشهى المأكولات المميزة ذات المذاق الرائع الذي لا ينسى مع إمكانية سهوله الحشو بحشوات مختلفة كما تحبين كما أنها سهلة الحفظ ومفيدة للغاية. طريقة عمل عجينة العشر دقائق الهشه القطينة المكونات: 5 أكواب من الدقيق.

ملعقتان صغيرتان من الخميرة.

كوبان من الماء الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

نصف كوب من الزيت. طريقة التجهيز: ينخل كوبان من الدقيق فقط حتى يصبح ناعماً خالي من التكتلات ومعه السكر وحليب البودرة.

تذاب الخميرة في كوبان من الماء الدافئ وتترك حتى تتفاعل لثواني معدودة.

ثم يتم وضعها على الخليط مع المزج الجيد ثم تترك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى ترتاح.

ثم نضع ثلاثة أكواب من الدقيق المتبقية مع نصف كوب من الزيت وتعجن مرة اخرى جيدا مع إضافة الحشو الذي تشتهيه. طريقة عمل عجينة العشر دقائق بمكونات اقتصادية المكونات: طريقة التجهيز: يخلط الحليب والسكر والبيكنج بودر والملح مع كوبان من الدقيق مع كوبان من الماء الدافئ وتمزج جيدا حتى تتماسك.

ثم تترك عشر دقائق لترتاح .

ثم يضاف الثلاث أكواب المتبقية من الدقيق مع نصف كوب سمن بلدي (ويكون السمن بدرجة حرارة المطبخ) ونضيف معلقة الخل وتعجن مرة أخرى حتى تتماسك وتترك جانبا حتى ترتاح وتكون جاهزة للاستخدام. هذه بعض الحشوات الخاصة لعجينه العشر دقائق. حشو الجبن يوجد الكثير من أنواع الجبن مثل الشيدر والموزاريلا و والجبن المطبوخ والجبن الكبرى.

حشو الزعتر مع الزيت الزيتون :يوضع القليل من الزعتر مع قليل من الزيت الزيتون ويخلط جيدا .

حشو اللحم المفروم مع الجزر أيضاً من أنواع الحشو المتعارف عليها يطهى اللحم المفروم جيدا مع إضافة الجزر.

حشو الجبن الأبيض مع البقدونس الجاف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في 10 دقائق بس هيكون عندك عجينة هشه…طريقة عمل عجينة العشر دقائق الهشه القطينة لجمع أنواع المخبوزات بمكونات موجودة في بيتك لازم تجربيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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