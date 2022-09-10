بسكويت الكاكاو الروسي بمكونات في كل بيت

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عمر شويل - جدة بسكويت الكاكاو الروسي من أنواع البسكويت سهلة التحضير التي لا تحتاج أي مكونات مكلفة، ويشتهر المطبخ الروسي بالحلويات والمخبوزات اللذيذة التي نالت شهرة في العالم كله، والبسكويت بأنواعه محبب جداً للأطفال ولكل أفراد الأسرة، ولكل الباحثين عن التجديد في المطبخ وتقديم أنواع جديدة من الحلويات والمخبوزات سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل بسكويت الكاكاو الروسي بمكونات متوفرة في كل بيت. مكونات بسكويت الكاكاو الروسي

3 أكوب إلا ربع من الدقيق.

كوب من السكر.

كوب إلا ثلث من الحليب.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

بيضة بحرارة الغرفة.

3 ملاعق كبيرة زيت (40 مللي).

ملعقة كبيرة ممسوحة من البيكنج بودر (10 جرام).

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا. للتغليف

كوب من السكر البودرة (150 جرام).

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

3 ملاعق كبيرة ماء. طريقة التحضير

في إناء عميق نضع كوب إلا ربع من الدقيق وكوب من السكر. نسخن الحليب على النار دون أن يصل لدرجة الغليان. ثم نضيف الحليب الساخن على الدقيق والسكر مع التقليب. نترك الخليط يبرد ثم نضيف البيضة وملعقة صغيرة من الفانيليا. نقلب المكونات جيداً ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت، ونستمر في التقليب. ثم نضيف نصف كوب من الكاكاو مع استمرار التقليب. نضيف باقي كمية الدقيق مع إضافة نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا، ورشة من الملح، وملعقة كبيرة ممسوحة من البيكنج بودر. نقلب المكونات حتى تتشكل عجينة طرية ويختفي الدقيق. نقوم بفرد العجينة على طاولة عليها قليل من الدقيق بسمك متوسط ثم تقطع دوائر صغيرة بحجم متساوي. ثم نضع قطع البسكويت في صينية مدهونة بقليل من الزيت أو مبطنة بورق زبدة. يخبز البسكويت في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية في الرف الأوسط لمدة 10 دقائق. نختبر النضج بعود خشبي إذا خرج نظيفاً دل ذلك على تمام النضج. نخرج البسكويت من الفرن ونتركه يبرد تماماً. لتحضير خليط التغليف: نضيف ملعقة صغيرة من عصير الليمون وثلاث ملاعق كبيرة من الماء بالتدريج على كوب من السكر البودرة مع التقليب. نضع قطع البسكويت في الخليط ثم نضعها في صينية حتى تجف بحرارة الغرفة.

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