بسكويت الزبدة المقرمش بمكونات سهلة وطعم لذيذ ورائع

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عمر شويل - جدة يعد بسكويت الزبدة المقرمش ، من المخبوزات الفاخرة التي يتم تحضيرها بمكونات بسيطة داخل المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، ويعد تحضير البسكويت داخل المنزل من أكثر الأشياء المفضلة لدي الأمهات حيث نجد عليه إقبالاَ كثيراً من الأطفال وأيضاً الكبار، فهو من ألذ المخبوزات الشهية التي تقدم في وجبة الإفطار مع كوب الشاي أو كوب الحليب، وأيضًا يعتبر أفضل بكثير من شراء البسكويت المعلب الذي يحتوي على المواد الحافظة، ويعد تحضير البسكويت من أبسط الأمور التي يمكننا القيام بها داخل المنزل، فمكوناته بسيطة ومتوفرة بالمنزل ويعد استخدام الزبدة في عمل البسكويت من أكثر الأشياء التي تعطى قوام هش ورائع للبسكويت، وتدخل الزبدة في عمل الكثير من المخبوزات والفطائر منها فطائر الزبدة، كما أنها تدخل في عمل الحلويات مثل كيك الزبدة وغيرها أنواع أخرى عديدة ومتنوعة من أصناف الحلويات والمخبوزات، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسكويت الزبدة المقرمش بخطوات سهلة ومبسطة.

مكونات عمل بسكويت الزبدة المقرمش

يتم تحضير بسكويت الزبدة باستخدام مكونات بسيطة تعطى له قوام هش ولذيذ وهي كما يلي:ـ

٣ أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر(أو حسب احتياج العجينة).

كوب من السكر الناعم.

٥ ملاعق كبيرة من الزبدة.

٣ بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

رشة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

يتم تجهيز بسكويت الزبدة المقرمش من خلال خطوات سهلة وسريعة هي كما يلي:ـ

نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق مع إضافة البيكنج بودر والملح بواسطة المنخل السلك حتى نتخلص من التكتلات والشوائب. ثم نحضر وعاء عميق آخر ويخفق فيه السكر والزبدة بواسطة المضرب الكهربائي لمدة ٥ دقائق حتى يصبح لدينا خليط كثيفا كالكريمة. ثم نضيف البيض واحدة تلو الأخرى إلى المزيج مع الخفق المستمر حتى تمتزج المكونات تمامًا. بعد ذلك نضيف الفانيليا وعصير الليمون ونخلط بشكل جيد. ثم نضيف خليط الدقيق المنخول تدريجيًا ونبدأ بلم العجينة جيدًا باليد بدون عجن حتى تصبح لدينا عجينة طرية وناعمة. ثم تغطي العجينة بكيس من البلاستيك وتوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة، حتى ترتاح وتتماسك ويسهل تشكيلها.

طريقة تشكيل عجينة البسكويت

قبل تشكيل البسكويت نقوم بإشغال الفرن على درجة حرارة ١٨٠درجة مئوية. ثم تخرج العجينة من الثلاجة ثم تفرد بين ورقتين من ورق الزبدة باستخدام النشابة بسمك متوسط. ثم تشكل حسب الرغبة باستخدام قطاعات البسكويت سواء دائرية الشكل و أي نوع آخر من القطاعات. ترص قطع البسكويت في صواني فرن مبطنة بورق زبدة مع مراعاة ترك مسافة بين القطعة والأخرى حتى لا تلتصق بعضها البعض أثناء التسوية. توضع صواني البسكويت في الفرن التي تم تسخينها مسبقًا في الرف الشبكي الوسط ونتركها لمدة ١٠ دقيقة حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي الفاتح. وعند تمام النضج يخرج بسكويت الزبدة من الفرن ويترك جانبًا حتى يبرد تمامًا، ثم يوضع في وعاء محكم الغلق للاحتفاظ به لحين الاستخدام ثم ويقدم بألف هنا وشفاء.

أبسط الخطوات الهامة لعمل بسكويت بقوام هش ومقرمش