نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطويل صاروخي لشعرك.. اقوي وصفة هندية توقف تساقط الشعر وتزيد من كثافته في شهر واحد نتيجة مبهره في المقال التالي

عمر شويل - جدة قومي بعمل كيراتين طبيعي في المنزل من خلال أقوى وصفات هندية لتطويل الشعر القصير والعاجز، يعاني الشعر أحيانًا من العجز ويظل كما هو قصير بدون أن يطوّل مهما استخدمت له من كريمات وزيوت ولكن أثبتت الوصفات الهندية فعالية كبيرة جدًا في تطويل الشعر كما أنه يمكنك عملها في المنزل بمكونات بسيطة تمامًا وتكلفة الوصفة كلها لن تكلفك شيء كما تفعل الكريمات التي تقومين بشرائها بأسعار مبالغ فيها من الصيدلية أو من محلات مستحضرات التجميل. أفضل وصفات هندية لتطويل الشعر القصير تعتبر وصفة البصل واحدة من أشهر وصفات تطويل الشعر الهندية والتي يتم تحضيرها باستخدام المكونات التالية:- رأب بشرة مبشور.

كوب كبير من ورق الكاري.

خمس فصوص من الثوم المقشّر.

أربع ملاعق صغيرة من حبوب الحلبة.

كوبان صغيران من ورق البرنجراج.

عصير ليمون طبيعي.

زيت ثمار جوز الهند. خطوات عمل وصفة البصل لتطويل الشعر:- أحضري علبة صغيرة وقومي بتقشير الثوم والبصل وبعد ذلك ضعيهم داخل الخلاط الكهربائي حتى تمتزج المكونات جيدًا.

بعد ذلك قومي بإضافة زيت ثمار جوز الهند على النار حتى يصل إلى درجة الغليان وأضيفي المكونات المتبقية إليه وقلبي جيدًا على نار هادئة.

ارفعي الخليط من على النار واتركيه ليلة كاملة ثم قومي بشطف شعرك جيدًا بماء دافئ وبعد ذلك قومي بتصفيفه واربطيه ثم قومي بتغطيته بغطاء رأس حراري.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة على الأقل ثم قومي بشطفه بماء بارد وشامبو خالي من أي سلفات أو صوديوم واستخدمي الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا. وصفة الشاي الأخضر للشعر مكونات عمل الوصفة:- كيسان من الشاي الأخضر.

كوب صغير ماء ساخن.

زيت لافندر. خطوات عمل وصفة الشاي الأخضر للشعر:- قومي بوضع أكياس الشاي الأخضر في قدر به كمية وفيرة من الماء وارفعيه على النار حتى يغلي تمامًا.

بعد ذلك قومي برفعه من على النار واتركيه حتى يبرد تمامًا ثم قومي بشطف شعرك وتدليكه بالخليط.

اتركيه على شعرك نصف ساعة ثم قومي بشطفه بماء بارد وشامبو مناسب وكرريها مرتين من كل أسبوع. بذور الحلبة وصفة هندية لتطويل الشعر لتطويل الشعر وزيادة كثافته ومنع تساقطه مع علاج قشرة الرأس

احضري ملعقتين من بذور الحلبة في إناء به ماء وانقعي البذور لمدة ليلة كاملة.

صفي الخليط ثم قومي بطحن البذور ودلكي به فروة الرأس

اتركي الوصفة نصف ساعه على فروة الرأس ثم يغسل الشعر بالماء والشامبو .

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول علي افضل نتيجه.

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